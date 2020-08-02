醫師傳訊女護理師：妳脫光光我看過…「泡湯情」露餡！人夫頭頂秒炸綠光

記者徐愷昕／台中報導

廖姓女子婚後至台中北屯區某醫院擔任護理師，沒想到她卻與裡面一位黃姓醫師產生情愫，2人進而交往。廖夫一日從家中電腦版LINE發現，黃醫傳訊給他老婆「呵呵妳脫光光我看過了」等語，驚覺妻子在外偷吃，氣憤向2人提告。台中地院審結，判黃醫須賠償40萬、廖女賠償20萬元。全案仍可上訴。

▲廖姓護理師外遇院內醫師，2人一起相約泡湯，遭廖夫從LINE對話中抓包。（示意圖／pakutaso）

廖姓女子與夫2015年6月結婚，婚後廖女便至台中北屯區某醫院擔任護理師，起出一切都相當正常，但2019年3月起，她回家後常用手機聊天聊到半夜，而醫院未排班日也時常外出還不接電話，種種行徑讓廖夫開始起疑。

某日，廖夫無意中從家中電腦版LINE看到老婆頻繁與黃醫聊天內容，2人不僅互稱「親愛的」，更時常提到「想要抱抱妳」、「親親妳」、「明天抱久一點」等曖昧言語；還有某次，黃醫表示「呵呵妳脫光光我看過了」，與廖女說「什麼運動」、「我生理期」時，黃男竟回覆「呵呵那不行」等親暱對話。

廖夫發現自己被戴綠帽後，一日再見妻子與黃醫牽手進入男方住家，直接崩潰！同年月19日，他選擇直接與妻攤牌，而廖女也在先生詢問下承認，有跟黃醫在診間親親、抱抱，2人也曾一同去泡湯，所以黃醫才看過她裸體。

法庭上，廖女與黃醫皆否認有侵害廖夫配偶權，廖女稱，她是在先生言語的脅迫下，才順著他的話說，內容全非出於本意，認為老公所提出的證據皆非事實。

台中地院審理時，法官勘驗相關對話紀錄，發現廖女與黃男在事件爆發後，都有各自傳訊向廖夫道歉，對此認定2人確實有發生婚外情，審結判黃醫賠償40萬、廖女賠償20萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！