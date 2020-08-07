指考放榜「電資」持續熱門！中山、中央、中興電機系首度贏台大地質

▲得勝者文教考試策略中心主任藍天予。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年大學入學分發放榜，得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，近幾年已看出學生大部分「選系大於選校」，以今年的成績顯示，中山大學電機甲組、中央電機、中興電機首度贏台大地質系；成大電機首度贏台大化學系；交大資工甲組首次贏台大材料系。顯示今年仍是「大電資時代」，且有強烈的就業連結。

藍天予指出，電子、電機、資工類的科系分數全面上揚，他以往年的中興電機、中央電機、中山電機等科系討論，今年中山電機甲組375.8分、中央電機377.45分、中興電機377.1分首度贏台大地質系371.75分；成大電機394分也首度贏台大化學393.7分；交大資工甲組415分除了首次贏台大材料413分，更把台大物理系擠下，首度跌出二類組前10名榜。

請繼續往下閱讀...

▲中字輩電機系首度贏台大地質系。（圖／記者崔至雲攝）

另外，三類組的醫學和牙醫系也出現微幅翻轉，馬偕醫學院今年最低錄取分數為424.25分，首度勝過422.4分的陽明牙醫系。

針對一類組部分，藍天予分析，各科系選填志願趨勢與往年差不多，但其中較為特殊的是，新竹教育大學併入清華大學後，許多科系錄取分數「水漲船高」，例如竹師教育學院雙專長組錄取分數達396.3分，遠高於中興財金系388.9分。

其他人也看了...

獨／16歲跳考生465分上台大醫科 曝「看很多美劇、每天只唸4小時」

台大指考錄取85%來自六都 建中236人、北一女154人

台大電機仍是二類龍頭！補教界預測失敗 險勝資工系2.6分「無翻轉」



大學指考放榜錄取率91.14% 8校缺額51人「近10年最少」