又現教會群聚感染！信徒禮拜完聚餐「未戴口罩」　害幼兒園2名學童感染

▲南韓又傳出2宗教會傳播，透過信徒，再將新冠病毒傳給幼童。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未停歇！雖當局已控制住每日新增確診數，但今（8）日首都圈卻仍傳出至少2起教會內群聚感染，其中有信徒接觸市立幼兒園，造成園長、教師、幼童紛紛染疫；另外，教會的宣教活動也接連被感染。



根據《韓聯社》，位於京畿道高陽市一山東區楓洞的「磐石教會」（반석교회），截至8日中午12時，暴增8名患者，共累計16名確診患者，其中包含10名信徒、2名親友、4名職場相關人士；其中確診信徒再將病毒傳染至「市立叢林裡孩童幼兒園」，園長、幼教老師、2名幼童相繼感染。

另外，位於京畿道高陽市德陽區舟橋洞的「歡樂153教會」（기쁨153교회）也新增3名患者，共計18人確診。其中信徒有8名、家族與朋友各1名、職場相關人士為9名。

而首爾市恩平區的宣教會在傳出1名信徒確診後，其家屬也遭到感染，另外2名曾參與宣教活動、住在銅雀區的2名信徒也被感染，共計4名確診者。

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）表示，信徒在教會完成禮拜後仍一起聚餐，導致病毒傳播，其中一名從事幼教工作的信徒再將病毒傳入幼兒園。權埈郁指出，幼兒園內並未強制配戴口罩，才導致病毒傳播速度加劇。

據悉，截至8日0時為止（當地時間），南韓防疫當局8日上午10時共通報43例新增確診者，其中13例為海外感染，30例為境內感染。目前南韓共累計14562例確診、304例死亡。

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