台南安定區安順寮滯洪池啟用　黃偉哲：守護市民生命財安全

▲台南安定區安順寮排水滯洪池提早竣工啟用，市長黃偉哲及經濟部水利署長賴建信，出席安順寮滯洪池啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安定區安順寮排水滯洪池提早竣工啟用，台南市長黃偉哲及經濟部水利署長賴建信，7日出席安順寮滯洪池啟用儀式，黃偉哲感謝經濟部水利署第六河川局及施工單位的辛勞，期待一系列的治水措施降低當地積淹水情形，守護市民的生命財產安全，並達成環境永續的目標。





台南市長黃偉哲表示，縱然希望滯洪池能保持備而不用的狀態，然而颱風季節來臨意謂汛期將至，安順寮排水滯洪池的提早竣工啟用不但可以排水、蓄洪與治水，也見證施政府的施政能力與行政效率，深重感謝經濟部水利署、六河局與台南市政府水利局的施工人員的辛勞，也感謝議會的大力支持，讓款項運用及時，讓工程早日順利完工守護市民的生命與財產的安全。



台南市政府水利局表示，原訂7月底完工的滯洪池，在經濟部水利署第六河川局趕工下於7月17日完成並，於7日正式啟用，有效提升安定區的防洪能力，未來可以守護安定、南科園區並確保週邊地區的經濟發展不受水患傷害。





水利局表示，排水滯洪池面積約33.5公頃，可增加88萬立方公尺之滯洪量外，並保留原地樹木規劃2.1 公里的環池步道，供民眾遊憩與打造池中的生態島吸引鳥類棲息，營造具有生態多樣性的滯洪空間及，未來將研議辦理增設相關綠能設施，以完成環境永續的目標。





過往台南市安定區中榮里、港口里與港南里因地勢低窪，致使水患頻傳，如今安順寮排水護岸皆已達10年重現期距及25年不溢堤保護標準，沿線7座梁底過低之橋梁皆由市府各權管單位辦理改建中。



立委陳亭妃、郭國文，與郭信良議長、市議員林志展、李偉智、陳碧玉、李文俊、當地多名里長及防汛志工們也都來到啟用典禮共襄盛舉。

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