打造移居新故鄉！　黃偉哲高喊「遊子們回台南吧」盼北漂青年移民台南

▲台南積極推動「新農人計畫」。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

1111人力銀行日前公布「前進大台南工作意向調查」，發現2020台灣受疫情衝擊六都職缺皆受影響，其中台南市不但逆勢成長，同時更有高達4成上班族想移居台南。為此，台南市長黃偉哲與1111合作，以遠距方式徵才，吸引遊子返鄉就業和外地人才前來定居。

黃偉哲於6日出席記者會表示，近期艾司摩爾科技「EUV全球技術培訓中心」落腳南科，將釋出大量職缺，加上台積電廠五奈米、三奈米廠進駐台南，帶動在地相關產業升級，同時歡迎北漂台南子弟和南漂北部青年，都可以到台南深耕發展。

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黃偉哲上任後積極推動「新農人計畫」，由於初期投入會有「土地、技術、資金和通路」等問題，市政府同時輔導及協助青農取得土地、獲取新知、低利率貸款和積極行銷台南農產，讓台南在地的優質農民被更多人看見。截至去年底已培育1465位新農人，其中更有超過100位躋身百萬年薪俱樂部。

台南市政府勞工局為達黃偉哲的「希望家園」施政願景，積極辦理就業諮詢、職涯輔導、職業訓練與各項徵才活動，同時結合市府各項政策，打造宜居就業環境，自黃偉哲上任後迄今年7月止，已辦理386場徵才活動。

對此，黃偉哲提到，台南是台灣的農業重鎮，也是最支持青年務農的直轄市，除了為青農排除初期務農遇到的障礙，同時更輔導其建立具在地特色品牌、提升農產品附加價值，持續支持返鄉青年，打造適合返鄉生活的友善環境。

