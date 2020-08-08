市長盃全國羽球錦標賽嘉義開打　全國賽場館水準吸引2千3百多選手報名

▲嘉義市市長盃全國羽球錦標賽2千3百多人報名。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

『2020嘉義市市長盃全國羽球錦標賽』於8月5日至9日在嘉義市熱力開打。今年雖適逢父親節但仍吸引不少好手到場，報名人數較去年多了1千多人，有2千3百多名選手參賽，8日上午舉行開幕典禮暨摸彩活動，嘉義市長黃敏惠由市體育會主委孫貫志、市羽球委員會主委劉永安及市議員傅大維、李忠曆、陳家平等人陪同下共同為現場球員加油。

▲嘉義市羽球推手，嘉義市羽球委員會主委劉永安。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，嘉義市是熱愛運動的城市，此次錦標賽報名人數高達2千3百人，尤其感謝嘉義市羽球委員會、主任委員劉永安及團隊的努力及所有羽球愛好者的付出奉獻，讓嘉義市羽球運動風氣越來越盛，也帶動運動產業及經濟蓬勃。

▲嘉義市市長盃全國羽球錦標賽穿插摸彩活動。（圖／記者翁伊森攝）

劉永安表示，感謝市長對羽球項目的支持，以及市府無償提供場地，讓此次比賽場館冷氣及照明都有全國賽的水準，造就此次報名參賽人數明顯增多，較以往多出1千多人達到2千3百多人，未來在市府、教育處支持下，場館的永續經營格外重要，透過再整建、升級也將迎來大學及國際賽選手，讓嘉義市也有機會舉辦國際賽事。

教育處表示，羽球運動在全國蓬勃發展、在嘉義市也深獲運動員與民眾青睞，尤以今年市長盃羽球賽，外縣市參加的人次佔總人次的三分之二，顯見選手對於來嘉比賽興致高昂。同時今年嘉義市政府也和體育會羽球委員會攜手舉辦多項羽球活動，包括2月底在嘉義市國民運動中心舉辦的2020年第十三屆嘉義諸羅暨嘉大盃全國羽球錦標賽，同時也將在11月份舉辦嘉義市109年諸羅山盃暨全國壯年羽球錦標賽。

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