沙灘排球+親子市集 「有吃有玩」一連3天花蓮北濱公園登場

▲▼花蓮市市長盃沙灘排球賽，共計16隊120名選手以球會友。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第一屆花蓮市市長盃沙灘排球賽暨濱沙沁涼夜親子市集7日起一連三天在北濱公園沙灘排球場舉辦，總計16隊逾百名選手以球會友，現場還有親子市集以及氣墊城堡溜滑梯，讓花蓮人在暑假的週末假期裡感受熱鬧的濱沙沁涼夜。現場有三座氣墊城堡溜滑梯，吸引不少小朋友前往遊玩，還有三十多攤餐飲及手作市集，有吃有玩，非常熱鬧。





花蓮市公所在暑假期間首度辦理沙灘排球賽事，並結合親子市集，讓全家大小都能夠參與這項活動，包括有親子特色攤位，也有小朋友非常喜歡的氣墊城堡滑梯的玩樂設施。在陽光、沙灘、海浪這樣熱情象徵花蓮市的年輕與活力，市長魏嘉賢期盼未來能提升為全國賽事，邀請全國各地熱愛運動的朋友到花蓮一起來享受樂活的豐富旅程。

▲▼現場有親子特色攤位，也有小朋友非常喜歡的氣墊城堡滑梯的玩樂設施。



市長盃賽事包括學校機關，也有社會人士組成的團體，總計有120位熱愛沙灘排球的選手角逐冠軍獎盃。邱郁哲理事長說，一連三天的賽程在每天下午兩點開賽到晚上10點，歡迎花蓮鄉親到場來為選手加油，並且感受熱鬧的濱沙沁涼夜活動。





參賽的隊伍包括花東一根刺、眼睛進沙、樂晴A、海星高中、雅基達AKITA、地方孤兒、比歐提我們、海星、排球騷女、花蓮高中、花蓮女中、LAST TEAM、兩個柏均、大地瓜、地方媽媽、拿下，共計16隊以球會友。

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