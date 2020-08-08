他下體「持續狂翹4小時」！醫一看嚇傻：整根黑的...緊急插針抽血

▲男子下體持續勃起3、4小時。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多男性都希望自己在床上能夠超持久，代表自己很厲害，但其實太持久也不是一件好事情，最壞可能導致永久性不舉，整根壞掉。泌尿科醫師黃煒軒日前表示，曾碰過一個病患勃起3、4小時，一看居然整根黑的，如果再晚一步，就可能「整根都沒用了！」

黃煒軒日前在節目《醫師好辣》分享案例，笑說「有的時候持久，其實也不要太高興！」他說，曾有一名病患大約快60歲，長期到門診治療性功能障礙的問題，後來因為高血壓，也有同時到心臟科看病拿藥；沒想到一段時間後，病患很開心跑來說，「持久度越來越好，不過下體有些脹痛，還會勃起3、4小時。」

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▲▼黃煒軒表示，男子下體脹痛近4個小時，只好立刻送醫院急救。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

黃煒軒聽完趕緊去檢查後當場愣住，因為發現病患的下體整根變黑的，打血管放鬆劑也沒用，只好拿針筒直接抽出100c.c的血，不誇張，血全部都是黑的。黃煒軒說明，這其實蠻危險的，如果不及時治療，生殖器組織會壞死、纖維化，可能永久性不舉。

▲男子下體整根發黑。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

至於發生的原因，黃煒軒表示，可能是部分高血壓的藥會導致持續生殖器勃起，加上原本開給他的壯陽藥，效果更加顯著，所以之後有跟心臟科醫師做討論；值得關注的是，病患後來回來吐苦水，表示持久度沒這麼好了，讓他聽完哭笑不得。

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