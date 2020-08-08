善盡銀行人的職責！　彰銀副理1年阻詐5件176萬元　

▲即將屆齡退休的彰化銀行安南分行副理楊孟霖，在短短1年內阻詐5件，共計成功阻詐新台幣176萬多元，市警三分局專程前往頒感謝狀表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

即將屆齡退休的彰化銀行安南分行副理楊孟霖，自2019年10月至今，竟在短短1年內阻詐5件，共計成功阻詐新台幣176萬9079元，觀察力跟敏感度十足！

台南市警三分局和順派出所警員曾振嘉、謝承樺，日前上午10時接獲彰化銀行安南分行通報，一名40歲謝姓男子，欲匯款3萬元至不明帳號，因接獲歹徒詐騙電話，稱其係國際亞馬遜投顧理財專員，目前因疫情影響營收，故改可接受散戶小額投資，經副理楊孟霖及行員蔡雅雯查覺有異當，面進行關懷提問，並通報和順所派員到場協助，經警方與行員苦心規勸，謝民才恍然大悟，並承諾不再接該電話，並表示不會匯款，謝民對警方及和順郵局行員適時攔阻他保護財產之舉，深表感謝。

令人值得注意的是，本案成功攔阻詐騙的中年大叔是65歲即將屆齡退休的彰化銀行安南分行副理楊孟霖，楊副理畢業於成功大學交通工程系，他靦腆謙虛表示，當年退伍時懷抱一腔熱血，順利考上調查局及銀行，本想為正義發聲，後來在家人建議下投身金融業，但一直沒放棄為社會多盡份心力的念頭，後來發現只要多用心留意，就能阻止民眾血汗錢被詐騙集團騙，展現他心中的「正義」，讓他深感十分有意義！！

楊副理更說到，近來有不肖退休行員與詐騙聯手，利用專業知識哄騙民眾上當投資理財，再進一步由詐騙集團騙取民眾一生積蓄，十分惡質，呼籲民眾應謹慎投資，多詢問警方及銀行人員，避免上當受騙。

市警三分局分局長表示，彰化銀行安南分行楊副理及和順所員警，均對於歹徒詐騙之技倆瞭若指掌，細心關懷提問成功阻詐，守護民眾之財產，特別製作感謝狀，前往致贈表揚，感謝楊副理屆退前仍不遺餘力，與警一同守護民眾財產，期勉警察同仁持續宣導轄內金融機構阻詐，共同為治安打拚。

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