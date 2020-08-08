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爸爸買新車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」　全家傻眼：怎麼辦

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網搜小組／劉維榛報導

今（8）日湧現返鄉潮，子女們回家要替爸爸過父親節，然而一名女網友抱怨，父親節聚餐上，可能會多出一位乾妹妹，身分竟是一位賣車業務。原PO直言，爸爸個性和善又心軟，日前買車時，女業務使出苦肉計「哭訴沒爸爸」，才幾個月時間，爸爸竟要認她當乾女兒，讓全家超傻眼！

▲開車，有碼品牌（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女業務哭訴沒爸爸！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

請繼續往下閱讀...

一名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，爸爸幾月前買新車，怎料被女業務纏上，討拍從小沒爸爸、沒父愛，「連開車去保養，都要哭給我爸看！」

原PO傻眼透露，往年的父親節，想帶爸爸出門買禮物，每次被打槍，結果今年爸爸主動約家庭聚餐，還大方邀約女業務一起來。事後，爸爸還向原PO私下透露，「妳有一個妹妹了，因為她心思單純像一張白紙，要認她當乾女兒！」

此話一出全家晴天霹靂，原PO質疑，「女業務就是用自己可憐身世想騙我爸，怎樣可以勸我爸？」而媽媽也心急如焚召喚原PO跟2位哥哥一起想辦法，就怕爸爸被鬼遮眼，更擔心鬧出家庭革命，一發不可收拾。

▲▼爸買車，要認女業務當乾女兒（圖／翻攝爆怨公社）

▲有車主遇到女業務騙錢！（圖／翻攝爆怨公社）

最後原PO附上了「一道綠光愛心」的照片，讓網友驚呼關係不單純，「等錢被騙光就清醒了」、「妳可能要比較關心媽媽的心情，媽媽心裡應該很難受」、「比較怕，乾妹妹變後媽」、「請徵信社調查她，照片拿給你爸看，看她是否真的單純」、「以為走店才會暈船，原來買車也會」、「請妳哥也去訂一台，看看會不會多一個嫂子，就知道是不是騙的了」、「你要有妹妹了，是業務懷孕了吧」、「打去女業務公司，告知他主管情況，請他轉告女業務不要再打擾你們生活」、「最討厭這種，用可憐身世跟男人裝可憐賣東西的」。

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