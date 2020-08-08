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三明治族爸爸投保趁早準備三「備」券　1大關鍵建構保障

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▲保險，計算，保單，保障，賠償，保險金，財富，理財，財務。（圖／pixabay）

▲一年一度父親節，爸爸們別忘檢查自身的保障，專家建議可從3大方向來規劃保單。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今（8）日是父親節，不少人外出聚餐慶祝，但也別忘了保險規劃，中國人壽表示，三明治族的爸爸們背負家庭經濟重任，應從3大面向規劃投保方向來分散風險；元大人壽則建議，可選擇具有重大疾病「豁免保險費設計」的美元利率變動型增額終身壽險，兼顧保障、存退休金的需求。

隨著國內疫情趨緩，政府推出振興三倍券政策成為熱門話題，而保險也有人生「三『備』券」，就是要備足醫療、退休規劃及家庭這三大面向的保障。中國人壽表示，三明治族的爸爸們，在台灣已經進入高齡化、少子化的狀況下，最好趁早開始進行保險規劃，一方面可讓風險無預警來臨時，彌補部分損失，一方面也可逐步開始為退休生活做準備。

其中，可從3大面向開始檢視與著手，首先是「醫療保障準備」，趁年輕時做好醫療保障規劃，同時也建議當工作累積一定資歷之後，這時醫療保險可依家族病史或自己預期未來想達到的醫療水準，投保重大傷病、失能照護等商品，也可避免自己責任最重時發生醫療照護連累家人。

第二為「家庭保障準備」，基本保障的準備同樣不能忽略，除了要定期檢視自身擁有的壽險保障，中國人壽建議，可選擇6年或10年的利率變動型壽險，有機會享有以宣告利率為基礎計算增值回饋分享金，讓資金運用更靈活。

第三為「退休規劃準備」，對於資產增長的準備需求，則可善用「投資型保險」，不僅是讓資產有機會隨著市場成長而增加，且可用較低成本持續增加壽險保障。

元大人壽則建議，爸爸們進行退休規劃時，除了資金準備，也需將重疾風險一併規劃考慮，以免「重疾來了、退休沒了」的窘境發生在自己與家人的身上。為了協助民眾建構理想的退休生活，特別推出「元大人壽美鑫傳美元利率變動型增額終身壽險」，針對七項重大疾病（重度）特別提供豁免保費功能。

所謂「豁免保費」指的是，當遭遇保單條款所約定的特定事故時，向保險公司提出證明，保險公司就會開始幫忙支付續期應繳保費，使保障持續有效，被視為「保險的保險」，對於面臨突發重大事故的民眾而言，省下的保險費可用來作為醫療費用或其他生活支出，並仍繼續享有保單約定的保障內容，讓自己的人生防護網更密實。

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