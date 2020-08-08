新疆新冠疫情不斷　日增25例本土累計640人確診

▲新冠肺炎疫情在大陸仍時有復發。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新疆新冠肺炎疫情自7月中旬復發以來，至今仍未間斷。據大陸國家衛健委今晨通報，2020年8月7日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例31例，其中境外輸入病例6例（上海2例，浙江1例，山東1例，湖北1例，廣東1例），本土病例25例（均在新疆）。

至此，截至8月7日24時，新疆（含兵團）現有確診病例640例（危重症10例、重症24例、重症轉普通型2例），其中烏魯木齊市637例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入病例）、喀什地區1例（烏魯木齊市疫情關聯病例）、兵團1例。

▲新冠肺炎疫情來襲，全球致力研發疫苗和擴大檢測。（圖／路透）

另近月大陸疫情復發的重災區遼寧大連、北京，今日均無新增本土確診病例，遼寧新增本土確診病例治愈出院3例。目前遼寧省累計報告確診病例259例（含境外輸入35例），治愈出院168例，死亡2例，在院治療89例，另尚有23例無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

大陸國家衛健委通報，截至8月7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例839例（其中重症病例42例），累計治愈出院病例79123例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84596例，現有疑似病例7例。累計追踪到密切接觸者799701人，尚在醫學觀察的密切接觸者27357人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者14例（境外輸入6例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察16例（境外輸入5例）；尚在醫學觀察無症狀感染者271例（境外輸入113例）。

新疆是自7月15日起，再次爆發新冠肺炎疫情，目前累計治愈出院確診病例108例，無症狀感染者解除醫學觀察67例，但尚有20325人正在接受醫學觀察。

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