蔣萬安批《台美防疫聯合聲明》只看到我國單方面協助：這不是夥伴關係

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委蔣萬安7日指出，目前本土疫苗研發進度稍嫌落後，未來將從外國取得授權生產、國外採購疫苗雙管齊下。另外，針對《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，他則批評，目前只看到台灣單方面協助美方，這不是夥伴關係。

蔣萬安在臉書表示，國際疫情逐漸升溫，除了提醒大家出入公眾場合戴口罩、勤洗手外，大家也非常關注本土疫苗何時能夠上市量產？

蔣萬安在臉書透露，根據衛福部日前回覆他的訊息，目前本土疫苗研發進度稍嫌落後，未來除了加速本土疫苗開發，也將從外國取得授權生產、國外採購疫苗雙管齊下，確保民眾健康。

針對我國與美方在3越分簽訂的《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，蔣萬安指出，根據外交部回覆的訊息顯示，目前只看到台灣單方面協助美方（提供170萬片口罩、協助疫苗進行動物測試、在台灣協助「瑞德西韋」第三期臨床試驗）。他批評，這不是夥伴關係。

蔣萬安表示，台灣跟美國既然是防疫夥伴關係，他希望外交部應該要以聯合聲明為基礎，更積極要求美方在優先取得疫苗、授權生產二個管道予以協助，另外也要大力協助、加速國內疫苗研發進度，才能維護國人健康，早日擺脫新冠肺炎的威脅。

蔣萬安也用Hashtag強調，「政府應大力協助加速國內疫苗研發」、「外交部應積極尋求美方協助我國取得疫苗及授權生產」。

根據《台美防疫夥伴關係聯合聲明》內容，不僅強調雙方會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等，也指出美方為台灣保留30萬件防護衣原料，待台灣國內口罩產能穩定後，每周將提供美方10萬枚口罩。