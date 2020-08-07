1100人參加總統府家庭日　蔡英文：「0到6歲國家養」貫徹到底

▲蔡英文7日主持「109年總統府暨國家安全會議員工家庭日」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統府7日上午舉辦「2020年總統府暨國家安全會議員工家庭日」活動，總統蔡英文、副總統賴清德以及府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄等皆出席，員工及家屬猜佳人數超過1100人。蔡英文致詞時也重申，0到6歲國家一起養的政策一定會貫徹到底，讓大家家庭、工作都能周全。

蔡英文除了與在場員工及其家人互動外，還發紅包給現場2歲以下的小朋友。她致詞時指出，總統府算是「有大有小」，而且「小的最大」。除了有領紅包的小小朋友，還有四處跑、四處玩的大朋友，看起來很熱鬧。

蔡英文指出，今年受到疫情影響很多活動都無法舉行，但今天還能夠在總統府舉行「家庭日」，都要歸功於防疫工作的落實，包括全體國人的配合以及工作團隊的努力，才能有這樣的成果。

蔡英文說，不論是在總統府，或是在國安會，每一位同仁都是兢兢業業、時時刻刻在為這個國家努力；她並告訴員工的家屬們，絕對可以以在總統府工作的家人為榮。她也希望大家能繼續在總統府這個大家庭，為國家做更多的事情。

蔡英文提到，今年有85組三代及四代家庭來到現場，而且參加人數超過1100人，歷來參加人數最多的一次。她表示，政府有一個政策是「0到6歲，國家一起養」，這個政策一定貫徹到底，讓大家在生兒育女、工作的同時，家庭與工作都能夠周全。