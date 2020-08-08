黎巴嫩爆炸增至154死　歐洲理事會主席「既震驚又傷心」…將親赴貝魯特

▲黎巴嫩首都貝魯特大爆炸。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社布魯塞爾7日綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特本週發生大爆炸，死亡人數已增至154人，歐洲聯盟 （EU）已準備好伸援。代表歐盟各國領袖的歐洲理事會（European Council）主席米歇爾8日將前往貝魯特。

法新社報導，米歇爾（Charles Michel）推文表示 ：「震驚又傷心的我們，與所有受影響的人站在同一陣線，並將提供協助。」

米歇爾並宣布，將與黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）、國會議長柏瑞（Nabih Berri）、總理狄亞布 （Hassan Diab）會面。

另一方面，官員也說，歐盟高官將參加法國在9日主辦的視訊會議，動員更多人支持捐助黎巴嫩。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人馬默（Eric Mamer）說，歐盟方面會由米歇爾、歐盟危機管理與人道援助執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）作為代表。

根據路透社，黎巴嫩「國家通訊社」（NNA）今天引述黎國衛生部長報導，貝魯特4日的港口爆炸案已增 至154死。 黎巴嫩衛生部長哈山（Hamad Hassan）還說，在5000名左右的傷者中，有1/5需要住院治療，120人情況 危急。

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