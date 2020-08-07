黎巴嫩爆炸威力太強！他被「炸進海中」漂30hrs　奇蹟生還…家屬衝醫院傻了





▲黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

黎巴嫩貝魯特碼頭4日時發生大爆炸，港口工人扎黑德（Amin al-Zahed）更因無法抵擋爆炸威力，人被炸進附近的海裡，事發30小時之後，全身是傷的他被從海中救起，但從網路上發布的照片可以看到他全身都是血，倒臥在一名救援人員身旁，儘管有消息指出他仍活著並被送到醫院，但他的家人卻稱無法在醫院找到人。

貝魯特碼頭發生大爆炸，目前已知造成最少153人死亡，超過5千多人受傷。綜合外媒報導，黎巴嫩紅十字會搜救隊持續在事發現場，找尋失蹤的人，港口工人扎黑德當時因為爆炸威力而落海，在海中漂浮了30小時之後被發現，他的照片被刊登在找尋失蹤受害者的IG頁面上，照片中可以看到，滿身是血的他虛弱的躺在船的甲板上，而一旁還有一名救援人員守候。

在 Instagram 查看這則貼文 AMIN ZAHED LOCATING VICTIMS（@locatevictimsbeirut）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 下午 1:17 張貼

根據Al-Arabiya報導，扎黑德被確認還有呼吸心跳之後，被送往當地的拉菲克•哈里里大學醫院（Rafic Hariri University Hospital）進行治療，不過他的家人接獲消息趕往醫院之後，卻找不到扎黑德的人，目前他的狀況及傷勢呈現未知的狀態。

Amin Al Zahed has been found alive but his family can’t find him in any hospital!! If someone knows anything please call his brother 03/090234 RTs are appreciated — Nou (@29_nou) August 6, 2020

黎巴嫩官方將貝魯特大爆炸的主因歸於，儲存在碼頭倉庫裡、重量高達2750頓的硝酸銨，硝酸銨是一種廣泛用於肥料的工業化學用品，除了有助於植物生長，也會用在採礦當中，是製成炸藥的成分之一，而英國謝菲爾德大學計算出，這次的爆炸強度相當於1000到1500噸的三硝基甲苯（TNT，為常見的炸藥之一），大約為廣島核彈強度的十分之一，但遠大於一般常規武器的爆炸規模。