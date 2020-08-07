貝魯特爆炸中心點…「死屍」渾身浴血壓車底　下一秒突然睜眼

▲路透社攝影師在爆炸中心點附近，意外發現一名被壓在車底的生還者。圖經變色處理。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

黎巴嫩貝魯特港區4日發生大爆炸，幾乎撼動整座城市，造成至少154人死亡、上千人受傷。路透社攝影師事發時正好在貝魯特街頭，他立刻拿起相機前往港區，意外在爆炸中心附近發現一名滿臉鮮血男子受困車底，原本以為他已經罹難，下一秒男子突然睜開雙眼求救。

根據路透社報導，該社攝影師阿札克（Mohamed Azakir）一開始還以為發生地震，後來才聽爆炸聲，意識到發生大爆炸，立刻出門尋找爆炸源頭。當他抵達港區時，發現滿地都是屍體，人們驚慌尖叫，現場慘不忍睹。

隨後，阿札克看見一名男子被壓在汽車底下，身上覆蓋一層瓦礫和鮮血。他原本以為男子已經死了，未料該男子突然睜開雙眼，用力揮動手臂求救。阿札克見狀，立刻叫來附近的搜救人員，並且全程紀錄下男子獲救的情況。當男子被轉移到擔架上時，港邊的倉庫仍在冒出滾滾濃煙。

救援人員表示，該男子已經被送往醫院，而路透社並不知道他的姓名，也無法確認他被送到哪間醫院。

這起爆炸事件是貝魯特承平時期發生最致命的爆炸意外，起因為港區硝酸銨存放不當導致，造成上千人死傷，貝魯特市近4分之1居民無家可歸。自1981年起就在貝魯特工作的阿札克形容，「一切就像是在被毀滅的城市拍恐怖電影一樣。」

▼搜救人員隨後趕到現場，將男子救出後送醫救治。（圖／路透）



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