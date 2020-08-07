【黃寶慧】慧眼看天下／川普下TikTok抄家令 賣給微軟還抽成!？ 白宮最高層級內閣官員將訪台 再闢台海戰線!？

新聞節目中心／綜合報導

美國對大陸企業打壓愈來愈白熱化！就在美國國務卿龐培歐宣布「乾淨網路」計畫後，美國總統川普在8月6日簽署了行政命令，禁止美國企業和抖音、微信以及微信母公司騰訊」進行交易，9月20日生效，從抖音到騰訊，川普對陸企已經殺紅眼了嗎? 另外川普還兩度宣示微軟收購TikTok的交易要上繳國庫中間費，川普抽成的作法被抨擊就像是黑手黨一樣。而就在此時，美國宣布衛生部長艾薩下周率團訪台灣還要見總統蔡英文，是台美斷交以來最高層級的內閣官員來台，這是要釋放什麼訊號? 《慧眼看天下》第108集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉與淡江大學戰研所副教授黃介正，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。

▲抖音,tiktok。（圖／路透）

川普再出手 封殺抖音變限期微軟45天談判收購

美國總統川普在8月6日簽署行政命令，禁止美國企業和抖音、微信以及它的母公司「騰訊」進行交易，在45天後，也就是微軟收購TikTok談判期限後的9月20日生效。外傳微軟將以300億美金的天價收購TikTok的北美地區業務，沒想到美國總統川普竟然兩度宣稱美國政府將針對這筆交易收取仲介費！有學者就批評川普作法就像「黑手黨」。大陸媒體更痛罵美國強買TikTok根本就是「搶劫」！川普如今又下行政命令封殺微信的美國市場，恐怕再度升高美中對峙局面。

▼川普下禁令封殺TikTok 美20名網紅連署懇求：不要制裁抖音

陸多架蘇-30巡飛南海10小時秀肌肉！美對太平洋射導彈

大陸解放軍近日釋出一段影片，數架掛載飛彈的蘇-30戰機從基地起飛後，歷經10個小時的飛行抵達大陸「南沙三大基地」之一的渚碧島。其中一名解放軍飛官受訪時坦言，這不只是10小時的破紀錄巡飛，更象徵大陸解放軍的空軍實力，已經可以打到任何地方。影片結尾還公開一段大陸解放軍和他國軍機對峙的影片做為「彩蛋」。在美中關係緊繃的此刻，弦外之音引人聯想。而美方也不甘示弱。4日凌晨大動作瞄準4000多英里外的太平洋，從加州基地發射一枚非武裝的「義勇兵三型洲際彈道飛彈」。雖然美軍表示，這只是對老舊核武的必要演習，但美中角力意味濃厚，仍引發外界熱議。

▼解放軍南海演習。（圖／翻攝自央視）

黎巴嫩首都現蘑菇雲！ 硝酸銨爆炸威力宛如「原子彈」！

黎巴嫩首都貝魯特港4日發生驚人大爆炸！現場出現原子彈爆炸時所出現的蕈狀雲還有大量橘紅色煙幕，有感範圍超過250公里，波及範圍估計至少10公里，造成上百人死亡，超過5000人受傷，還有約30萬人流離失所。爆炸原因引發國際間高度關注，美國總統川普還一度自信地表示，這是恐怖攻擊，不過馬上被匿名的美國軍官否認這項說法。黎巴嫩官方之後證實這是一起「公安意外」。爆炸是港口倉庫沒收後囤放6年、高達2,750噸的硝酸銨，因不明原因遭點燃所引起的。

▼黎巴嫩貝魯特當地時間4日傍晚發生大爆炸。（圖／路透）

立志訪元首成招牌！黃寶慧受邀分享「和總統面對面」

世界台灣學生會聯合總會8月1日於台灣大學舉辦「第二屆領袖論壇 : 後疫情時代趨勢」。《ETtoday新聞雲》執行董事與慧眼看天下主持人黃寶慧也受邀擔任媒體界代表講者，以「我和總統面對面-來自台灣的留學生走上國際舞台」為題，與在場近400名台灣學子分享多年來在新聞媒體產業打拼、以及立志訪問多位世界領袖的心路歷程。黃寶慧表示，在國際新聞採訪這條路上雖然艱辛，但是「當你真心想要完成一件事情的時候，全宇宙都會幫助你」。

▼慧眼看天下主持人台大博雅館演講直播新聞雲。（圖／記者黃克翔攝）



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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。