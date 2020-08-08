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蔡英文訪基隆和平島考古遺址　見證台灣400年歷史典範

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▲ 蔡英文訪和平島考古遺址 見證台灣400年歷史典範在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文訪基隆和平島考古遺址，見證台灣400年歷史典範。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

總統蔡英文7日下午由文化部長李永得陪同，前往和平島考古遺址訪視執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」考古成果，市長林右昌率文化局長陳靜萍、觀銷處長曾姿雯到場，一同見證確立台灣400年歷史典範在基隆的重要時刻。

蔡總統一行人先後到「和一路4000年文化層」及「平一路西班牙諸聖教堂遺址」，中研院院士臧振華、清大考古團隊博士吳培華各導覽解說，還和考古團隊成員、文資守護員志工們合照。

林右昌指出，這次和平島考古發掘成果，值得驚喜雀躍，在斷面裡可看到四千年台灣歷史，從最底層到現代再到近代，有完整文化層，是重要歷史教育場域，在與歷史連結上，透過這兩個遺址，看到在兩三千年前，在台灣原住民並不是大家所想，侷限生活在某個區域或是落後生活方式。

林右昌表示，因為有了這些成果，希望未來提出大基隆歷史場景2.0計畫，希望在教堂遺址旁，串接起西班牙大航海時代遺址廊帶整體擘劃，結合鄰近和平國小、媽祖廟及社區鄰里空間，讓這遺址靠近人的生活，和在地住民一起繼續共存下去。

▲ 蔡英文訪和平島考古遺址 見證台灣400年歷史典範在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文訪基隆和平島考古遺址。

林右昌還表示，市府已列為市定古蹟，接下來，會努力依文資法相關規定，將繼續朝國定遺址指定來努力。讓基隆和平島、台灣頭能呈現，在歷史跟文化價值上非凡一面。

蔡英文指出，她真的開眼界了，基隆其實是一個很精彩地方，和平島不只有特殊地質景觀、豐富海產，這幾年中央跟地方共同努力，把和平島歷史場景一步一步把它重現，尤其今年挖掘成果，再一次證明和平島對台灣歷史是有很重要的意義。

▲ 蔡英文訪和平島考古遺址 見證台灣400年歷史典範在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲看到基隆市府跟民眾參與考古挖掘工作，對和平島歷史地位引以為傲。

蔡英文表示，她在出訪時曾告訴友邦國家說，台灣有一個聖薩爾瓦多城就在和平島上，她要謝謝所有投入的人，為台灣發掘出珍貴歷史資產，這分成果也受到國內外學界高度重視。

蔡英文說，看到市府跟民眾參與考古挖掘工作，有和平島市民說過，難以想像考古離自己這麼近，對和平島歷史地位引以為傲，「這就是我們期待目標，讓台灣人對自己生長土地，能認識過去歷史，加深在地認同，能有更多的參與，共同創造在地光榮感，會結合中央跟政府力量繼續努力，繼續為基隆人、台灣人讓和平島，這個寶藏島更發光發熱。」

▲ 蔡英文訪和平島考古遺址 見證台灣400年歷史典範在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市文化局自2018年開始，配合文化部核定「大基隆歷史場景再現整合計畫」。

基隆市文化局自2018年開始，配合文化部核定「大基隆歷史場景再現整合計畫」，這是台灣史上第一個以文化歷史為主軸的都市再生計畫，重新架構基隆都市脈絡，不僅是第一次由文化部門主導都市再造，在全國37個計畫推動中，大基隆歷史場景更是最具指標性旗艦示範計畫。

文化局長陳靜萍表示，細數這2年考古發掘過程中，在和一路發現了4000年文化層，一個深度約3公尺的考古發掘坑，涵蓋了從新石器時代（訊塘埔文化）、鐵器時代、清治、日治至現代等多層千年文化軌跡斷面。另外，現場還發現許多台灣北部原住民舊社遺跡，出土的鐵渣、玻璃珠、印紋陶、青花藥罐等，都見證了當時煉鐵、對外貿易等生活的證據。

「美麗最大的祕密」

▲ 蔡英文訪和平島考古遺址 見證台灣400年歷史典範在基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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