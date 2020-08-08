嘉縣警破獲電纜線失竊銷贓案　台電特頒破案獎金表感謝

▲▼ 台電嘉義區營業處頒發破案獎金，感謝嘉義縣警察局偵察隊破獲電纜線失竊案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區今年導線失竊頻繁，影響民生用電及公共安全，嘉義縣警察局偵察隊多次埋伏、跟監，於3月18日從嘉義縣東石鄉跟監竊嫌至南投縣一處資源回收廠，破獲電纜線失竊案件，將竊嫌移送法辦。台電嘉義區營業處處長謝義隆日前特至嘉義縣警察局致贈獎勵金表達感謝，由嘉義縣警察局廖局長宗山代表接受。雙方就防竊工作進行討論，並承諾共同合作打擊竊賊，維護民眾用電及公共安全。



案件由嘉義縣警局同仁不眠不休全力進行偵辦，偵辦範圍從嘉義縣擴及至南投縣，工作量非常辛苦，謝處長對於警察同仁偵辦的態度與精神給予最高的評價及誠摯的感謝。



謝義隆表示，嘉義地區電纜線遭竊地點大多位於偏僻地區，不肖竊賊更將電纜線贓售至資源回收場，電纜線失竊後造成停電，路燈無法使用，影響民眾生活，危及公共安全，搶修人員往往疲於奔命，故近年台電與警方積極動員防制與偵辦，展現查緝決心。

▲台電嘉義區營業處處長謝義隆致贈獎勵金，嘉義縣警察局廖局長宗山代表接受。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

謝處長同時表示，為杜絕電纜線遭竊，台電將更積極與警方合作，並強調經破獲移送偵查機關起訴可獲得台電所頒發破案獎勵金，鼓勵共同打擊不法。

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