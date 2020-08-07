呼應侯友宜！國民黨縣市長臉書發起串連「入境檢測、居家檢疫缺一不可」

記者羅婉庭／台北報導

第二波全球新冠肺炎持續蔓延，台灣連日新增境外移入確診案例。新北市長侯友宜早自3月起不斷呼籲中央實施入境普篩家居家檢疫，達成「阻絕境外」，但中央認為暫不需要，且每日普篩成本約402萬元。對此，國民黨籍縣市長7日在臉書發起串連活動，陸續貼上「落實居家檢疫與入境檢測，缺一不可」的圖文，共同向指揮中心喊話。

國民黨主席江啟臣日前也於中常會上強調落實居家檢疫與入境普篩的重要性，呼應侯友宜之後，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、連江縣長劉增應等國民黨縣市首長7日上午發起串連，在臉書上共同喊話中央從善如流，接納地方政府建議。

台中市長盧秀燕則是上午受訪時表示，對於境外入境旅客，除居家檢疫或居家隔離14天，也應一律篩檢，「雙管齊下」維護國人安全，也確保過去這半年防疫的成果，呼籲中央再想想，讓國人能夠安心。此外，民進黨籍立委何志偉、民眾黨不分區立委蔡壁如也主張居家檢疫、入境檢測並行實施。

侯友宜6日列席行政院會，當面建議中央進行入境普篩。他強調，這樣的建議來自許多專家的聲音，他非常認同並將聲音傳達給中央，防疫作戰過程是要靈活彈性隨時變化，尤其面對日本、越南、香港、菲律賓等鄰近國家的確診量不斷上升時，國內針對2個日籍、1個比利時籍、1個泰籍的境外移入個案，目前都沒辦法追出真正的感染源，讓大家慌恐不安。

侯友宜認為，最近境外移入確診比例大幅上升，以往只做居家檢疫及自主健康管理是不夠的，希望再加上全面普篩雙管齊下，多一層做法、多一層保障。不管檢驗出來結果如何，要全然在居家檢疫完全落實管理，不怕一萬只怕萬一，尤其在如果量能充裕、足以應負時，他贊成全面普篩加上居家檢疫，多做一點不會不好，畢竟預防勝於治療。

侯友宜也說，資源量能足夠時，在第一道防線就要堵住，不要到境內還查不出感染源時，做了一堆疫調還沒有結果非常可惜，當然他都尊重中央的裁示，打仗不要有二心，中央接不接受他都尊重，現階段民眾先做好保持社交距離、戴口罩、勤洗手等基本功，大家全力以赴，避免第二波攻擊。

侯友宜最後重申，「阻絕境外」、「管控境內」需要兩者並行，境外沒有堵住，境內就有很多基本功，不是只有居家檢疫，後續的疫調、查察、環境消毒，還是要不斷檢驗、排除，還是花費很多資源在裡頭，這道防線寧可多做，尤其是民眾在振興經濟，心態上與疫情剛開始時完全是兩回事，政府要把握時機，提高全民防疫意識。





▲國民黨縣市首長臉書呼應侯友宜，喊話中央疫情指揮中心進行入境普篩與居家檢疫並行實施。（圖／翻攝自臉書）