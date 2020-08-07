新北市特種行業採 「實名制」　10日起進市府強制戴口罩

▲特種行業示意圖。（資料照／記者張一中攝）



實習記者李佩弦／台北報導

近日接連爆發幾起確診案例，卻找不到感染源，讓民眾人心惶惶。為了預防疫情二度爆發，疫情指揮中心也啟動第一階段應變機制，而新北市政府也在7日宣布「特種行業要提高防疫管制」，違法依法開罰3000至15000元，且未改善者按次處罰。

為了防疫需求及維護民眾權益，新北市政府下令，「舞廳業、酒家業、特種咖啡茶、酒吧業室等特種行業」，須量體溫、配戴口罩、採實名（聯）制、保持社交距離，且提供乾(溼)洗手設備。另外，實名（聯）制紀錄須留存28天以供查核，否則將開罰3000至15000元，若未改善者則按次處罰。

新北市政府表示，凡事進入市政府、電梯、醫療院所、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動等密閉空間，衛生局呼籲民眾務必配戴口罩，並注意咳嗽禮節，保護自己也保護家人。

另外，新北市政府強調，為了確保公務正常運作，及加強保障同仁與洽公的民眾健康，自10日起進入市府行政大樓，除了持續配合量體溫外，要求一律戴口罩，體溫異常或未配戴口罩者，不得進入。

最後，衛生局特別提醒，近日台灣發生數例感染源待釐清的確診案例，民眾仍應做好各項防疫措施，「勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當社交距離」，才能有效達到管控境內之防疫目的。