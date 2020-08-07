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民眾黨立委展現黨團凝聚力　接連兩天南下陪同吳益政掃街

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▲▼ 民眾黨立委陪同吳益政掃街 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾黨立委陪同吳益政掃街。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長補選之戰進入最後階段，不管是國民黨、民進黨還是民眾黨都紛紛派出黨內人士到高雄輔選，其中民眾黨派出黨籍立委賴香伶、張其祿、邱臣遠等人7日、8日接連2天，南下陪同吳益政車隊掃街造勢，7日的掃街行程中，前往前金、苓雅、鹽埕、前鎮、小港、林園、大寮等行政區，把握選前黃金週，替吳益政拉票、尋求更多在地鄉親支持。

▲▼ 民眾黨立委陪同吳益政掃街 。（圖／記者黃子倩翻攝）。

▲民眾黨立委陪同吳益政掃街。（圖／記者黃子倩翻攝）

吳益政指出，感謝三位委員「逗陣相挺」，透過這次掃街，一方面想讓各位委員了解高雄的生命力在哪，也讓各地來相挺的朋友，可以更加認識高雄，常來高雄，吳益政說：「另一方面，希望集眾人之力，共眾人之識，在這一點，民眾黨與我理念相同。更多力量的集結，讓高雄更好，讓台灣更好。」

賴香伶表示，在高雄市長補選的前半段時間，立法院還在召開臨時會，身為民眾黨黨團總召，難以多抽出時間來高雄，而在這接近最後一周，委員們趕緊一起來參與造勢，她特別注意到政見發表或網路專訪所呈現出三位候選人的眼神，「大家會發現，吳益政本身是個內向的人，但就是有熱情，談到市政是會禁不住的活躍和健談，眼睛就亮了起來；相較於其他兩位，我想大家自己去看看相關影片，就會高下立判。」

▲▼ 民眾黨立委陪同吳益政掃街 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾黨立委南下陪同吳益政掃街。（圖／記者黃子倩翻攝）

賴香伶強調，她之前來高雄地區的勞工朋友座談，對於青年低薪處境深有同感，而張其祿則說，儘管補選時間非常有限，吳益政仍是堅持理念，堅持到底。「今天我們陪他掃街遊行，希望大家一起衝刺，把氣勢衝出來；為了大高雄地區的轉骨，為了高雄的生態友善願景，為吳益政的理想堅持，期待能夠勝選，實踐理念！」

蔡壁如也呼籲：「民眾黨黨團本次南下高雄大掃街、拜票，不僅僅是展現台灣民眾黨對高雄經營的認真，更要在這裡呼籲，八月十五號，不論是在外地的工作者、學子或北漂的青年，請各位高雄市民八月十五號記得回家投票。」

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