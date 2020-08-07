寫詩悼念國道警察殉職、不忍家人疾病纏身　他們考上台大醫藏超暖原因

▲薇閣高中109年大學升學拿下不少優異成績。（圖／薇閣高中提供）



記者許展溢／台北報導

大學指考放榜後，薇閣高中資優班今年有4人錄取台大醫學系，其中，黃品誠如願拿到5科452.75分原始高分，和申請入學台大醫學系榜首吳柏宏、何裕騰、林修立，在大學裡再當同班同學。特別的是，黃品成從小立志從醫藏著超暖洋蔥，就是看到家人體弱，想要幫助更多人。吳柏宏則是發現醫生救治的是一個家庭的希望，決心想成為兒科醫生。

黃品誠不僅數理成績優異，指考英文更考出98.75分全國第一高分的優異成績，最感謝的是導師陳慧芳，在他考出學測60滿級分時，引導他仔細評估，決定放棄申請、力拼指考，因此能有最後的好結果。暖心的是黃品誠因家人體弱，立志從醫，未來除西醫領域，希望同時精進中醫，結合中西醫，對病患全面的照護。

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▲黃品誠看到家人體弱，因此決心從醫想要幫助更多人。（圖／薇閣高中提供）



黃品誠課餘還當義工服務八里療養院的腦性麻痺患者，甚至在振興醫院的物理治療工作、長庚醫院的兒童病房陪伴，都有他熱心投入的身影。吳柏宏曾獲得全國學科能力競賽生物科總決賽2等獎、國際生物奧林匹亞初試全國第1名，興趣閱讀，擅長寫作，曾因國道警察殉職事件創作名為「蒲公英」的悼念詩，代表學校親手交給家屬，殉職員警的家人因他的文字而感受溫暖與力量。

吳柏宏說，曾到新生兒加護病房擔任志工，並到日托中心陪伴重度腦性麻痺的孩子時，深刻體會到疾病帶給孩童及家屬一輩子的辛苦，讓他直呼「醫生救治的不僅僅是一條新生命，更是一個家庭的希望」，因此未來想投入兒童疾病的研究。

▲左起導師黃端陽、陽明醫學系榜首陳威達、台大醫學系榜首吳柏宏、導師陳慧芳。（圖／薇閣高中提供）



而申請入學陽明醫學系榜首陳威達是薇閣自然科學班學生，他和數學資優班的林瑄、李桀、康瑋、黃柏穎、楊劻穎6人則在陽明醫學系再續同學緣。吳柏宏和陳威達不久前受邀參加電視《全民星攻略》節目，尤其吳柏宏讀完所有金庸小說作品的功力，令主持人及在場來賓佩服不已，也侃侃而談他對張愛玲小說《半生緣》的鍾愛。

