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林智堅「海陸空」環台訪七縣市 宣傳台灣設計展在新竹

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▲新竹市長林智堅環台行程，拜訪七縣市與縣市首長同台。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅環台行程，拜訪七縣市與縣市首長同台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」10月將在新竹市登場，新竹市長林智堅本周啟動五天「設計力，請你幫幫忙」環台行程，他拜訪七縣市與縣市首長同台，透過遊艇出海、熱氣球升空、農產區跑透透，「海陸空」上天下地全方位宣傳設計展，不設限收集各類產業設計力，包括農業、傳統產業、科技產業，各縣市首長也表示，10月一定率團來訪，「設計的語言跨越藍綠」，共同尋求市民美好生活。

林智堅本周分別與桃園市、台中市、嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣，與縣市首長合體宣傳2020台灣設計展在新竹，他說，今年設計展將不只專屬地方或設計圈的設計展，將會呈現出台灣各行各業、各類匠師、職人們設計力。六縣市首長更答應，一定率團參觀台灣設計展，「設計的語言跨越縣市藍綠之分」，共同尋求市民美好生活。

林智堅說，在各縣市長帶領下，他發現，台灣近年透過設計力轉變很多，許多非典型傳統產業都導入行銷，讓產品更具附加價值。他此行收集到多元設計力，像是桃園Gogoro不僅是電車工業更以數據串聯智慧生活、台中巨大（捷安特）的工業設計讓單車推往世界、嘉義的傳統刺繡化身為創意訂製商品、屏東的可可農業設計從單純提供巧克力原料，研發出巧克力品牌與多元化產品、台南安平港亞果遊艇則帶領台南發展出新型態觀光樣態。

林智堅表示，其中，台南和台東將飲食結合生活、文化讓他印象相當深刻，「吃」也成為觀光體驗的一部分，例如台南小吃透過設計打造品牌、台東部落「食」尚風味餐以多元方式行銷台東。

林智堅認為，設計力是味覺、嗅覺、觸覺、聽覺、視覺五感生活加值的重要元素，這也是「設計力，請你幫幫忙」這趟收集之旅，希望從台灣各縣市挖掘的設計力，讓2020台灣設計展在新竹呈現台灣各縣市的美好。

其他產業如何透過設計力產生更多效益，新竹市政府推薦，大家一起共襄盛舉2020台灣設計展在新竹「Check in新竹-人來風」就能更深入了解，展覽將呈現出數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多方面設計力，透過展覽，民眾將了解設計力導入後，城市治理可以打造出更友善的生活環境、科技更加人性化、商品更有質感。

新竹市政府補充，「Check in新竹-人來風」將在10月1日至11日登場，適逢中秋節與雙十節國定假日。今年展場突破以往單一展館，打造「整座城市都是展場」地景式展覽，總計兩公里長，串聯城隍廟、新竹公園、隆恩圳等新竹知名地標，豐富的展覽遍布新竹市的大街小巷，民眾不僅看見設計力量，更可漫遊新竹。相關資訊，請上新竹市政府官網https://www.hccg.gov.tw/ 查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。

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