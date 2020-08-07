圖輯／懸日降臨！限定20分鐘美景現身西門町　週末都能看「鹹蛋黃餘暉」

▲西門峨眉街今起連三天可見懸日美景。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

絕美懸日再降臨台北城！中央氣象局表示，今（7）日晚間6點，民眾可在台北市峨眉街（西寧南路以西）欣賞懸日美景。為了一睹美景，有民眾提早4小時到現場卡位。太陽落日後，就可見「落日與街道對齊」的懸日美景，吸引不少路過民眾搶拍。氣象局表示，明後兩天可欣賞懸日，由於後天雷雨胞較少，因此懸日露面機會較大。

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▲▼西門峨眉街懸日美景吸引不少路過民眾停下欣賞。（圖／記者林敬旻攝）





氣象局預報員劉沛滕表示，明、後兩日都有午後雷雨，若想觀賞峨嵋街懸日美景，週日的機會較大。他表示，週六午後雷雨範圍較大，整個西半部都會有雨，下雨時間也較長、雲量較多。週日則是範圍較小，雨時也較短。不過只要雨勢停止，民眾就可出門碰運氣欣賞美景。

▲▼攝影愛好者搶拍懸日，有人提早4小時卡位。（圖／記者李宜秦攝）





▲▼氣象局表示週日天氣好，懸日露面機會較大。（圖／記者林敬旻攝）





▲▼懸日降臨台北西門峨嵋街，不少民眾駐足觀賞。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼懸日降臨台北西門峨嵋街，不少民眾駐足觀賞。（圖／記者林敬旻攝）

▼峨眉街懸日吸引不少攝影愛好者搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

台北懸日最佳觀賞路段與時間

峨眉街

8月7日 18:02~18:22

8月8日 18:04~18:24

8月9日 18:07~18:27

忠孝東西路

8月10日 17:59~18:19

8月11日 18:02~18:22

8月12日 18:04~18:24

▲北市忠孝西路8/10起也可看到懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局表示，在預報期間，夕陽逐日約較前一日較晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍低。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘內，均適合觀賞懸日景象。

▲民眾欣賞懸日奇景時務必注意雙眼保護。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

▲台北市懸日預報。（圖／中央氣象局）

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