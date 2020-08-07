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LIVE／絕美懸日再降台北城！攝影愛好者擠滿峨嵋街搶拍

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記者李宜秦／台北報導

絕美懸日再次降臨台北城，今（7）晚間先在峨眉街（西寧南路以西）登場，民眾將可在無雲遮情形下觀看到絕美夕陽，不少攝影愛好者提早卡位搶拍，而《ETtoday新聞雲》也將帶大家現場直擊。

喜好攝影的邱先生表示，為了一睹美景，大約下午2點就來卡位，他是第一個來現場佔位子的人，就是怕沒有好位子拍攝。他說，去年曾在忠孝東路天橋拍攝過懸日美景，這次因為位置不同，還是想再次來拍攝。

▲▼攝影愛好者在峨嵋街卡位，搶拍絕美懸日。（圖／記者李宜秦攝）

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▲▼攝影愛好者提早卡位，搶拍絕美懸日。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼攝影愛好者在峨嵋街卡位，搶拍絕美懸日。（圖／記者李宜秦攝）

▲西門峨眉街懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼峨眉街懸日美景，不少民眾駐足觀看。（圖／記者林敬旻攝）

▲西門峨眉街懸日。（圖／記者林敬旻攝）


台北懸日最佳觀賞路段與時間

峨眉街

8月7日 18:02~18:22
8月8日 18:04~18:24
8月9日 18:07~18:27

忠孝東西路

8月10日 17:59~18:19
8月11日 18:02~18:22
8月12日 18:04~18:24

▲台北市西門町峨嵋街懸日。（圖／記者林敬旻攝）

▲懸日奇景將再降台北城。（圖／記者林敬旻攝）

▲忠孝西路懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市忠孝西路8/10起又可看到懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局表示，在預報期間，夕陽逐日約較前一日較晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍低。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘內，均適合觀賞懸日景象。

▲忠孝西路懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

▲忠孝西路懸日奇景，民眾馬路上搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾欣賞懸日奇景時務必注意雙眼保護。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

▲台北市懸日預報。（圖／氣象局）

▲台北市懸日預報。（圖／中央氣象局）

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