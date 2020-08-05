　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美哭！富貴角燈塔提早開燈　航港局曝3處「拍懸日」最佳地點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲富貴角懸日美景。（圖／航港局提供）

▲富貴角懸日美景。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

富貴角懸日登場！交通部航港局表示，富貴角懸日今年的最佳拍攝期間是在7月24日至8月26日，為讓民眾拍攝美景，因此自即日起至8月底止，富貴角燈塔將提前於下午6時開燈。最佳拍攝地點包括北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等3處，每年僅有20日可補助特殊美景。

航港局表示，燈塔開關燈的時間是依據中央氣象局的日出日沒時刻表，每日於日沒時開燈，日出時關燈，7、8月的開燈時間約在下午6時30到40分左右，最近因燈塔懸日拍攝熱潮，接獲民眾反映希望能同時拍到落日餘暉、燈塔亮光的美景，特別將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

請繼續往下閱讀...

▲富貴角懸日美景。（圖／航港局提供）

▲富貴角燈塔將提早開燈，以利民眾拍攝懸日美景。（圖／航港局提供）

航港局表示，富貴角燈塔位於台灣最北端的富貴角，是台灣本島最北的燈塔，原名為富基角燈塔，塔身原為八角形鐵造，由於二次世界大戰毀損，西元1962年改為八角形混凝土塔身，因台灣北部春、冬季經常出現濃霧，塔身漆上黑白平行相間的條紋並設置霧笛。

富貴角燈塔懸日最佳拍攝地點包含北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等處，因與太陽落下角度有關，每年僅約20多日有機會在絕佳位置捕捉人、燈塔、落日連成一線的視野。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
iPhone神功能「鍵盤往下一拉」秒選字、挑符號　果粉：現在
快訊／深陷SOGO收賄案　徐永明主動退出時代力量
網瘋傳員工中15.9億威力彩　台新銀董座吳東亮首回應
狠愛演「停更後首合體」鞠躬道歉　認4原因致內部出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

日籍工程師「來台1個多月」　張上淳坦言：感染源難判斷！

影／染疫泰籍移工二次採檢結果「不確定」　指揮中心判定無社區影響「宣布結案」

美哭！富貴角燈塔提早開燈　航港局曝3處「拍懸日」最佳地點

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

確診案都是境外移入！他批不如「入境全面普篩」　網點破盲點：還是會漏

「長照Uber」上路！推出隱藏版66折優惠　預約叫車一指搞定

該拚命時選擇安逸！　過來人嘆：年輕享受生活、年老付出代價

剖腹產見「過世愛貓」走向她！睡夢中知真相驚喜...感動網：回來當寶寶了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」用途曝！醫無奈喊：精神科藥又被妖魔化

「日籍工程師確診」民憂台灣本土風險升高？陳時中：零本土「不代表零風險」

日籍工程師「來台1個多月」　張上淳坦言：感染源難判斷！

影／染疫泰籍移工二次採檢結果「不確定」　指揮中心判定無社區影響「宣布結案」

美哭！富貴角燈塔提早開燈　航港局曝3處「拍懸日」最佳地點

貝魯特彷若廣島原爆！總理妻女受傷　長槍黨秘書長喪命

他「天天爽睡」2個月賺20萬元！收大企業面試信猶豫了...神人點關鍵直搖頭

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

i-Voting宣傳片「重製再上架」駁抄襲　議員吳沛憶轟市府帶頭做最壞示範

友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

獨／純情志願役遭騙「尿尿的地方」！正妹誘投資不成　怒PO不雅照：這人好噁

經濟部帶隊秀自主產業鏈　佐臻AR智慧眼鏡蘇貞昌也按讚

「這是你嗎？」好友FB傳YouTube連結...好奇一點帳密GG：最新詐騙

雲林最新「面海貝殼鞦韆」！吹海風看夕陽超浪漫　還有一排純白風車

日職／王柏融棒打養樂多洋投　二軍打擊率快八成

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

即／礁溪老爺酒店59人上吐下瀉

國家隊醫療口罩被仿冒！簡字包裝已上架

95加500元「油表跳1059元」！他拒付遭砲翻

女大生遭夾頭稱「等乘客下車」！司機打臉

傳日籍旅客遊台返國確診　指揮中心14時說明

日籍旅客「遊台返日」確診！　指揮中心掌握80名接觸者

指揮中心：出入8類場所要戴口罩

羅霈穎服安眠藥　藥師揭猝死2可能

末3碼相同！淡水哥「開箱包裹」：什麼鬼啦

包1800想混吃喜宴　女生都穿小禮服

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

更多熱門

相關新聞

台北8/7起再迎絕美懸日降臨

台北8/7起再迎絕美懸日降臨

絕美懸日再降臨台北城！中央氣象局表示，8月7日至12日晚間，台北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東西路（新生高架以西）等路段，民眾將可在無雲遮情形下觀看到懸日景象。

懸日美景又來了！8/7起連6晚都有

懸日美景又來了！8/7起連6晚都有

台北懸日第2天！攝影迷戴口罩卡位

台北懸日第2天！攝影迷戴口罩卡位

懸日精準落在正中心！美景降臨台北城

懸日精準落在正中心！美景降臨台北城

現場直擊！懸日今起連6天降臨台北

現場直擊！懸日今起連6天降臨台北

關鍵字：

懸日富貴角

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面