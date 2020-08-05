美哭！富貴角燈塔提早開燈　航港局曝3處「拍懸日」最佳地點

▲富貴角懸日美景。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

富貴角懸日登場！交通部航港局表示，富貴角懸日今年的最佳拍攝期間是在7月24日至8月26日，為讓民眾拍攝美景，因此自即日起至8月底止，富貴角燈塔將提前於下午6時開燈。最佳拍攝地點包括北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等3處，每年僅有20日可補助特殊美景。

航港局表示，燈塔開關燈的時間是依據中央氣象局的日出日沒時刻表，每日於日沒時開燈，日出時關燈，7、8月的開燈時間約在下午6時30到40分左右，最近因燈塔懸日拍攝熱潮，接獲民眾反映希望能同時拍到落日餘暉、燈塔亮光的美景，特別將富貴角燈塔開燈時間提前至下午6時。

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▲富貴角燈塔將提早開燈，以利民眾拍攝懸日美景。（圖／航港局提供）

航港局表示，富貴角燈塔位於台灣最北端的富貴角，是台灣本島最北的燈塔，原名為富基角燈塔，塔身原為八角形鐵造，由於二次世界大戰毀損，西元1962年改為八角形混凝土塔身，因台灣北部春、冬季經常出現濃霧，塔身漆上黑白平行相間的條紋並設置霧笛。

富貴角燈塔懸日最佳拍攝地點包含北海岸台2線愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防等處，因與太陽落下角度有關，每年僅約20多日有機會在絕佳位置捕捉人、燈塔、落日連成一線的視野。