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台北下周再迎絕美懸日　8/7起連6天最佳觀測時間、地點曝光

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▲▼台北出現懸日奇景,台北懸日。（圖／記者黃克翔攝）

▲懸日奇景。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

絕美懸日再降臨台北城！中央氣象局表示，8月7日至12日晚間，台北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東西路（新生高架以西）等路段，民眾將可在無雲遮情形下觀看到懸日景象。

台北懸日最佳觀賞路段與時間

請繼續往下閱讀...

峨眉街

8月7日 18:02~18:22
8月8日 18:04~18:24
8月9日 18:07~18:27

忠孝東西路

8月10日 17:59~18:19
8月11日 18:02~18:22
8月12日 18:04~18:24

▲忠孝西路懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市忠孝西路8/10起又可看到懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局表示，在預報期間，夕陽逐日約較前一日較晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍低。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘內，均適合觀賞懸日景象。

▲忠孝西路懸日奇景。（圖／記者林敬旻攝）

▲忠孝西路懸日奇景，民眾馬路上搶拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾欣賞懸日奇景時務必注意雙眼保護。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

▲台北市懸日預報。（圖／氣象局）

▲台北市懸日預報。（圖／中央氣象局）

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