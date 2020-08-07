60K年輕爸！工作3個月「超涼卻想走了」　母湯關鍵曝光...過來人秒懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名27歲前端工程師之前離開第一份工作，跳槽到新創公司，除了薪水大躍進外，他也希望能精進自己，怎料待了3個月，發現這裡更舒適、更無聊了，面對60K爽缺，他反而陷入焦慮，不過妻子似乎不太能理解，「一整個想換又不想換的心情，不知有人能體會嗎？」

男網友在PTT提到，為了求加薪和跳脫舒適圈，他前陣子離開待了3、4年的職場，「內容都差不多，感覺沒拚勁了，結果換到現在的工作，更舒適更無聊，整天在換皮，都沒什麼碰到程式碼，不過倒是加薪加很多。」

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他直言，「目前做3個月，感覺再待下去我的coding能力會生鏽，年紀大了專業沒上來會更慘，待在這讓我有點焦慮，但又捨不得現在的薪水。」

原po感慨，他只有3年資歷，又是學店出身，自認為月薪有60K就該偷笑，「換了其他公司可能沒這價碼，我現在又很需要錢養家，小孩快兩歲，開銷大約打平薪水。」

他也無奈表示，「老婆感覺不太能體諒我的心情，她覺得這份工作錢不錯，又能正常下班陪家人，雖然表面上說看我，可是感覺得出來，她內心不太想我換工作。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，一派網友建議，繼續待在這間公司，「可以額外加強其他專業，未來如果要換工作也不用擔心」、「研究投資理財如何？開闢副業」、「有小孩的別想太多，乖乖賺錢養家」、「可以挑戰管理職看看，寫程式未必是你人生最後一站」、「找相關領域自學」、「就騎驢找馬，找到待遇更好的再換囉」、「有小孩就選錢多事少的，陪孩子成長最重要」。

另外，也有部分鄉民理解原po的擔憂，「新創風險大，要養家還是多看看吧」、「跟你有點像，但我是美術相關」、「前公司半導體外商，也是做很無聊的事，雖然薪水福利不錯，但後來也降薪去比較能學到東西的公司了，不過有家庭後要三思」、「不能繼續成長的工作的確風險很大」、「兄弟我懂你這種感覺！我按下登出了」。