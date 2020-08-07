國外早就不收現金！網紅辦Hami Pay出門靠手機「嗶」　老婆沒收皮夾也不怕

▲Jonas因為花錢沒節制被老婆沒收皮包，沒想到他早就辦好Hami Pay，只需要手機就能支付所有生活開銷。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

信用卡、悠遊卡、會員卡這麼多，每次結帳都要拿出一堆卡，真的有夠煩！從瑞典來台生活、結婚的Youtuber「I'm Jonas」最近就上傳一部關於「被老婆沒收錢包卻不影響生活」的影片。影片一開始，Jonas就因為這個月買了第五款遊戲，讓老婆氣到要把他錢包沒收，不能再這樣沒節制花錢。沒想到Jonas早就有藏招，悠悠地跟老婆說：「我不會阻止你，但先讓我把這局遊戲打完」。原來是Jonas在前幾天已經將所有的信用卡、悠遊卡都綁定在中華電信Hami Pay，完全不擔心自己會因為失去錢包就沒錢可用。

▼只要用相機掃描就能把信用卡綁定到Hami pay，還能在「卡片」頁查詢信用卡交易紀錄及悠遊卡餘額。

Jonas接著說，自己會想要去辦理Hami Pay的原因是自己不想繼續依賴「錢包」這件事，Hami Pay最大的優點就是支援NFC感應支付，在任何可以用悠遊卡或信用卡付款的地方，只要將手機靠近付款裝置，就能自動感應付款，讓繁雜的悠遊卡、信用卡通通Out！而且信用卡只要透過掃描，就能輕鬆綁定，在App介面中還可以輕鬆查詢信用卡交易紀錄及悠遊卡餘額。

儘管錢包被沒收，Jonas還是發現自己有滿滿硬幣的「小豬撲滿」，因為在台灣還是習慣現金交易，自己都會將找剩的零錢投進去，辦了Hami Pay之後決定將這筆錢全部存進去，只要到附近的捷運站將手機放到加值機，再投入零錢就可以輕鬆加值。接著為了繼續測驗Hami Pay有多方便，馬上約了朋友Helen出來一起去量販店買零食，也打算用裡面的錢買禮物向老婆賠罪，讓她知道自己沒有亂花錢。

▼綁定中信悠遊聯名卡就可以自動加值，不用再帶著小豬去投幣。

一碰到Helen，Jonas馬上抱怨自己的皮夾被老婆沒收，但自己已經綁定好Hami Pay，只要一支手機就可以付款，讓朋友驚訝說：「真假？就算沒有錢包也沒關係嗎？」她還透露在自己家鄉烏干達時，除了一般的現金、信用卡消費以外，還有類似「人情帳」的交易方式，讓Jonas瞬間長知識。

這時Jonas說，自己的家鄉瑞典已經很多店家開始不收現金，都必須使用電子支付，自己的錢包只放了駕照、信用卡，這也促成這次他想要申辦Hami Pay的原因。這時買完巧克力的兩人，只見Helne手忙腳亂的在皮包裡面翻找零錢，還為了不要影響到後面的人，匆忙的把發票、收據塞進錢包裡，而Jonas則是優雅的使用Hami Pay輕鬆付款，完全不需要額外再拿著單據。

▼沒有申辦Hami Pay的Helen在付款時光是找錢就花了很多時間。

告別了海倫後，來到老婆大人最喜歡的文具店，發現許多店家都開始使用感應支付，Jonas拿出手機跟店員說要使用信用卡結帳，並將手機靠近付款裝置一樣就能輕鬆付款。最後Jonas靠著親寫的「悔過書」跟小禮物，成功讓老婆大人平息怒火，將錢包還給他。

經過這次挑戰，Jonas發現因為Hami Pay可以綁定信用卡、悠遊卡等， 其實有沒有拿回錢包差別不大， 只要拿著手機到處「嗶嗶嗶！」自己覺得超級方便，再加上現在手機是出門必備的工具，絕對不會忘記要攜帶，唯一的缺點大概就是因為太方便，有時候會沒有節制的亂買東西。最後，Jonas也詢問自己的粉絲喜歡用哪種付費方式，歡迎大家跟他一起討論，但他個人是大力推薦使用Hami Pay。

Hami Pay中信悠遊聯名卡限時活動：https://pse.is/TNACL

加入Hami Pay行列：http://bit.ly/2Cy6UXZ

▼最後Jonas靠著手寫卡片挽回老婆的心，但也發現自己根本不需要皮夾了！

