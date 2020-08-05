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打造5G新娛樂！中華電信攜手宏達電　首創VIVEPORT整合Hami應用服務 

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▲中華電信攜手宏達電　首創VIVEPORT整合Hami應用服務。（圖／宏達電提供）

▲中華電信攜手宏達電首創VIVEPORT整合Hami應用服務。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

中華電信與宏達電（HTC），今（5）日宣布雙方簽署合作備忘錄，為5G產業發展進行全方位合作及共同投入研發，首創VIVEPORT內容訂閱服務平台整合Hami應用服務，即日起可透過VIVEPORT下載Hami VR服務，並藉由VIVE一體機觀賞全新4K VR影片、360度全景秀及虛擬演唱會。 
 
中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信宏觀布局，打造國內5G產業再升級，以擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，攜手HTC結合VIVE Focus VR裝置與VIVEPORT平台，提供消費者享受身歷其境的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，延伸5G產業鏈應用。 

▲中華電信攜手宏達電　首創VIVEPORT整合Hami應用服務。（圖／宏達電提供）

▲中華電信針對5G用戶推出全新Hami VR服務。（圖／宏達電提供）
 
宏達電董事長王雪紅表示，HTC創新橫跨各科技領域，並創下許多全球第一與創新，隨著5G的到來，HTC持續致力於整合 VR、AR、5G、人工智慧AI及區塊鏈技術，並積極攜手與中華電信進行全方位合作，提供消費者最佳5G體驗，並合作開發企業客戶專屬VR應用。
 
現在至中華電信服務據點申辦Viveport Infinity無限下載VR訂閱服務內容，享多達24種類型、數千款內容無限玩，搭配中華電信精采5G方案，月付1,399元、綁約30個月，VIVE Focus優惠價990元輕鬆入手，8月底前申辦VIVE Focus，再享Viveport Infinity前6個月免費優惠。

▲中華電信攜手宏達電　首創VIVEPORT整合Hami應用服務。（圖／宏達電提供）

▲Hami VR讓用戶在家就能欣賞4K VR影片。（圖／宏達電提供）
 
中華電信針對5G用戶推出全新Hami VR服務，內容包含獨家引進在韓國詢問熱度高的4K VR影片，以及震撼的360度太陽馬戲團全景表演秀，消費者可至全台11家中華電信5G應用服務體驗門市，搭配VIVE Focus體驗最新Hami VR應用服務及精選Viveport VR內容，像是5G用戶搭配5G資費方案可免費獨享「精采5G」應用服務，包含多視角賽事轉播的樂天桃猿多視角4K直播、Hami VR、Hami Video 5G館等精采5G服務內容。

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