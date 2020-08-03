電信三雄推「同捆」資費　4G吃到飽、寬頻網路、影視娛樂包套賣

▲為了推自家多項產品，電信業者開始將4G吃到飽、寬頻網路、影視娛樂包套賣。（圖／視覺中國）

財經中心／台北報導

隨著電信三雄在7月初時開台5G服務，許多消費者的目光都落在5G資費上；只不過電信業者仍嘗試著將舊有的產品重新包裝，希望也能拓出新版圖，近期就可以在三雄官網上，找到4G吃到飽、寬頻網路、影視娛樂服務包套賣的資訊。

像是老大哥中華電，就推出了「雙網齊上」與「三網齊上」的同捆資費；用戶如果選擇「雙網齊上」，無論是何種資費，都可享有行動4G上網吃到飽（網內45分鐘、網外40分鐘、市話15分鐘、我的熱線月租費1門免費）。寬頻上網的最高速率，則是依照資費1,477元、1,798元、2,098元、2,498元，分別有100M/40M、300M/100M、500M/250M、1G/600M。

▼中華電信推出「雙網齊上」與「三網齊上」的同捆資費。（圖／翻攝自中華電官網）

若選擇「三網齊上」方案，用戶則可同時享有4G上網吃到飽、寬頻上網，以及MOD的影視與樂服務。

「三網齊上」方案分為1,887元 、2,187元、2,587元，無論選擇何種資費，用戶都可享有行動4G上網吃到飽（網內45分鐘、網外40分鐘、市話15分鐘、我的熱線月租費1門免費）。寬頻上網的最高速率，則是依照資費分別享有300M/100M、500M/250M、1G/600M。MOD服務則是可收視約40個免訂閱頻道，且可另享自選餐、Netflix指定方案優惠。

而遠傳電信則是讓消費者自699元起，就可同時享有4G行動上網/網內互打雙飽，以及有線電視觀看與光纖上網服務限時免費等。

遠傳的「一費三享」資費分為699元、999元、1,199元，以及1,399元，以上資費4G行動上網為吃到飽，而有線電視+光纖上網服務則是隨著資費不同，分為有線電視+20M（10個月免費）、有線電視+30M（12個月免費）、有線電視+100M（12個月免費），以及有線電視+300M（12個月免費）。

至於台灣大哥大則是在7月5G開台時，就同步推出了5G升級版「好速成双」專案，月付1,399元，光纖上網與5G網路接力協作，讓用戶在戶外擁抱5G行動上網吃到飽的極速與便利，回到家擁有光纖上網200Mbps。

若月付1,599元即可同時享有5G行動高速及1Gbps/500Mbps光纖上網雙飽。10月底前申辦5G好速成双升級版專案另享5G熱點無限享、myVideo、MyMusic、高畫質數位頻道、「做工的人」等影音好禮，及加碼贈Google Nest Mini或momo幣好禮2選1等好康。