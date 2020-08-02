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花蓮聯合海葬啟航！先行者抵人生終點　長眠於波瀾壯闊太平洋

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▲環保無毒且易溶解之船型安息盒，搭配鮮花，讓家屬親送亡者抵達人生終站。（圖／花蓮縣政府提供）

環保無毒且易溶解之船型安息盒，搭配鮮花，讓家屬親送亡者抵達人生終站。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

響應環保自然葬法，花蓮今年聯合海葬1日在花蓮市立殯儀館辦理追思會，為先行者祝禱祈福後由工作人員引領家屬乘車至花蓮港，登船航行至港口防波堤最外端向外延伸6,000公尺半徑扇區以外之海域，舉行拋灑儀式。先行者在藍天碧海的擁抱及鯨豚隨行中，長眠於波瀾壯闊的太平洋，也撫慰送行者的心靈。

聯合海葬理念為簡化、美化、淨化，儀式過程溫馨隆重，誠摯為先行者祝福，並由家屬親手將安息盒置於大海，並灑下花瓣；為貫徹自然葬理念，縣府選用環保無毒且易溶解之船型安息盒，搭配鮮花，讓家屬親送亡者抵達人生終站，並提供註記拋灑地點的經緯度定位卡，供親屬留存。航行中常有海豚於船沿追逐嬉戲，彷彿水中精靈前來迎接先行者，也使家屬的心靈獲得療癒。

近年民眾逐漸認同節葬、簡葬新思維，花蓮縣府除了推廣海葬，也積極輔導轄內植葬服務，包含吉安鄉慈雲山懷恩園區環保植葬區、鳳林鎮第一公墓骨灰拋灑植存區，今年更新增新城鄉第一公墓環保多元葬區，以具體行動支持環保自然葬法。

慈雲山懷恩園區自2016年開辦迄今，計受理877件，欲申請者可逕洽吉安鄉殯葬管理所（03）852-3126；鳳林鎮第一公墓自2012年開辦迄今，計受理321件，欲申請者逕洽鳳林鎮公共造產所（03）876-2771；新城鄉第一公墓將自今年10月1日起開始受理申請，欲申請者逕洽新城鄉生命禮儀管理所（03）861-2166。

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