後疫情時代遊客「報復全台」！綠島正宗傳統披薩曝光　「客兄粿」登島必嚐

▲有著綠島披薩之稱的芡粿充滿著濃濃的綠島滋味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受到疫情影響，民眾無法出國，國內興起報復性旅遊，東部離島的綠島更是擠滿遊客，但到綠島要吃什麼才道地？鹿肉乾？海草挫冰？還是羊肉爐？其實目前這些傳統特色料理都跟綠島傳統文化無關，屬於後來才開發的特色美食。自古以來靠山吃山，靠海吃海，柴魚、魚粽、花生豆腐、花生糖等，才是綠島正宗的傳統美食其中最特別就是有綠島披薩之稱的「芡粿」來綠島務必一嘗。

綠島早期由於土地較為貧瘠，所以當地以地瓜和花生兩項農特產為主食，因此綠島居民利用這兩種農作物發展了許多吃法，當中包含了芡粿、花生豆腐和花生糖等。其中「芡粿」對綠島人來說深具意義，過去請人幫忙收土豆，蓋房子，鋤草，造船時才吃的到，算是感謝幫忙，用來宴客的美食。

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當地文史解說員蔡美娟表示，綠島早期以農業社會為主，主要耕種花生和地瓜兩種農特產品，花生收成時得儘快採收，否則就會讓花生發芽，所以到採收季節時可以想像親朋好友在田裡幫忙的畫面。

為了達謝親朋好友的幫忙，綠島居民就會做芡粿來答謝大家。 綠島的芡粿做法，就是將花生粉，綠島又稱豆頭，加上米研磨成粉狀加些水成漿，然後再加上蔥花或九層塔，加點鹽，再以花生油煎成薄餅狀，有些綠島店家為吸引遊客好奇心，以諧音取了個客兄粿的名稱，跟外國客人也會打趣的介紹芡粿又叫做綠島披薩。

蔡美娟強調，若來綠島遊玩，可以試試看傳說中的綠島披薩芡粿，味道相當的特別，也附有濃濃的綠島味，島上很多餐廳、小吃部都有販售，價格也不貴，一定要試試看喔。

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