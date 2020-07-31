▲▼ 快訊／綠島白沙灣潛客失蹤，海巡民間聯手救援送至衛生所急救。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署第10巡防區指揮部於31日下午1點接獲民眾通報，綠島地區白沙灣有一名女性潛水團員失蹤，隨即動員相關救援單位前往搜索，該失蹤潛客已於下午1點47分由綠島安檢所人員與鄰近潛水業者合力救援上岸，目前已緊急送至綠島衛生所實施搶救。

第13岸巡隊表示，海巡人員獲報趕赴現場後，立即實施現場管制及救援等工作，隨即通報第15海巡隊線上巡防艇，並申請空中勤務總隊直升機前往救援，另協調民間漁船投入海面搜索任務，經鄰近潛水業者實施水下搜索後，於距岸約300公尺處海域發現該名失蹤潛客，立即由綠島安檢所派遣開放式水域救生員下水合力將該名女性潛客救援上岸，並由綠島消防分隊救護車緊急送往綠島衛生所實施搶救。

第13岸巡隊呼籲，若於海上及岸際發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

16：16更新：第13岸巡隊表示，目前醫師宣告急救無效，已聯繫家屬，遺體將由3568艇載送至伽藍漁港後由殯葬業者移往台東市立殯儀館，本案後續由13隊通報檢察官辦理相驗事宜。



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