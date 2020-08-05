i-Voting宣傳片「重製再上架」駁抄襲　議員吳沛憶轟北市府帶頭做最壞示範

記者楊亞璇／台北報導

「我是台北人」市府官方粉絲頁日前發表一支宣傳i-Voting影片，但有網友在5月14日披露，自己公司的創作影片疑似被市府抄襲，並提供兩支影片對照，當時北市府認為確實有抄襲之嫌，緊急將下架影片。不過，北市研考會5日強調影片為獨立創作非抄襲，重置影片後將繼續使用。

研考會日前委託廠商製作傳i-Voting宣傳影片，卻爆出抄襲爭議，時隔將近3月，研考會澄清，經受託廠商與網友指稱影片製作公司代表見面，釐清該影片為受託廠商獨立繪製、編排、剪接而成，未截取其他影片任何畫面或片段，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。

研考會表示，著作權所保護者為著作本身，不包含概念或操作方法，該形象影片依著作權法來看，如光點移動、運鏡方式皆屬廣告常見手法，呈現場景由受託廠商於本市取景獨立創作。針對影片中幾處因光點運鏡帶出街景易造成相似觀感，為免再引發爭議混淆，已請廠商重新剪輯部分畫面，將持續運用推廣。

▲吳沛憶日前在臉書批評市府抄襲 。（圖／翻攝吳沛憶臉書）

研考會主委賴彥霖受訪表示，當初第一時間收到資料，檢舉人認為有疑似涉嫌抄襲，將自己的影片與i-Voting宣傳片全部剪輯在一起，並不是整個片子完整播放，當時看到影片感覺確實有抄襲的味道，於是下架處理，後來主動找雙方公司討論，法務局也在場協商，檢舉人也可以接受，認為沒有抄襲，他認為當事人的主觀認定比較重要。為何對方態度轉變？賴彥霖說，要去問對方。



被問到當初下架只為滅火嗎？賴彥霖表示，單獨只看那支比對影片，確實有疑似抄襲味道，因並無法律的專業資訊，基於保護智慧財產權立場，寧可先下架處理。對於若認為沒有抄襲，仍重新剪輯？賴彥霖說，因為有爭議，所以認為微調比較好。

對此，民進黨北市議員吳沛憶批評，研考會這個說法自相矛盾，倘若沒有抄襲，何必重新剪輯，這樣的敷衍的態度不尊重智慧財產權，是市府帶頭做最壞示範。