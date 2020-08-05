　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

i-Voting宣傳片「重製再上架」駁抄襲　議員吳沛憶轟北市府帶頭做最壞示範

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

「我是台北人」市府官方粉絲頁日前發表一支宣傳i-Voting影片，但有網友在5月14日披露，自己公司的創作影片疑似被市府抄襲，並提供兩支影片對照，當時北市府認為確實有抄襲之嫌，緊急將下架影片。不過，北市研考會5日強調影片為獨立創作非抄襲，重置影片後將繼續使用。

研考會日前委託廠商製作傳i-Voting宣傳影片，卻爆出抄襲爭議，時隔將近3月，研考會澄清，經受託廠商與網友指稱影片製作公司代表見面，釐清該影片為受託廠商獨立繪製、編排、剪接而成，未截取其他影片任何畫面或片段，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為。 

研考會表示，著作權所保護者為著作本身，不包含概念或操作方法，該形象影片依著作權法來看，如光點移動、運鏡方式皆屬廣告常見手法，呈現場景由受託廠商於本市取景獨立創作。針對影片中幾處因光點運鏡帶出街景易造成相似觀感，為免再引發爭議混淆，已請廠商重新剪輯部分畫面，將持續運用推廣。

▲▼吳沛憶日前在臉書批評市府抄襲 。（圖／翻攝吳沛憶臉書）

▲吳沛憶日前在臉書批評市府抄襲 。（圖／翻攝吳沛憶臉書）

研考會主委賴彥霖受訪表示，當初第一時間收到資料，檢舉人認為有疑似涉嫌抄襲，將自己的影片與i-Voting宣傳片全部剪輯在一起，並不是整個片子完整播放，當時看到影片感覺確實有抄襲的味道，於是下架處理，後來主動找雙方公司討論，法務局也在場協商，檢舉人也可以接受，認為沒有抄襲，他認為當事人的主觀認定比較重要。為何對方態度轉變？賴彥霖說，要去問對方。

被問到當初下架只為滅火嗎？賴彥霖表示，單獨只看那支比對影片，確實有疑似抄襲味道，因並無法律的專業資訊，基於保護智慧財產權立場，寧可先下架處理。對於若認為沒有抄襲，仍重新剪輯？賴彥霖說，因為有爭議，所以認為微調比較好。

對此，民進黨北市議員吳沛憶批評，研考會這個說法自相矛盾，倘若沒有抄襲，何必重新剪輯，這樣的敷衍的態度不尊重智慧財產權，是市府帶頭做最壞示範。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
黎巴嫩大爆炸2750噸硝酸銨來歷曝！俄船載貨一放至少6年　曾
淡水河漂「半顆人頭」疑是水利處員工遺骸！整個人全絞碎..當日
金六結新兵疑染新冠肺炎送醫採檢　軍方證實回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

隈研吾操刀！台中首座巨蛋有絕美天空迴廊　最快2026啟用

快訊／邱顯智：徐永明已完成退黨程序　時力將啟動反省革新道路

綠委「逆時中」　何志偉：保護台灣！我主張入境一律篩檢

快訊／宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎　軍方證實送醫採檢

快訊／民進黨複審小組拍板：否決李婉鈺申請再入黨

「民進黨派系別瓜分政府資源」黃紹庭：搞到司法來處理

李登輝治喪採基督教儀式　長老教會已著手規劃

快訊／「我提醒是最嚴厲警告」蔡英文整肅民進黨　下令研擬高廉政規章

蘇震清曾向王爺公發誓「若做違法事願退出政壇」　網酸：這就是因果報應

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

隈研吾操刀！台中首座巨蛋有絕美天空迴廊　最快2026啟用

快訊／邱顯智：徐永明已完成退黨程序　時力將啟動反省革新道路

綠委「逆時中」　何志偉：保護台灣！我主張入境一律篩檢

快訊／宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎　軍方證實送醫採檢

快訊／民進黨複審小組拍板：否決李婉鈺申請再入黨

「民進黨派系別瓜分政府資源」黃紹庭：搞到司法來處理

李登輝治喪採基督教儀式　長老教會已著手規劃

快訊／「我提醒是最嚴厲警告」蔡英文整肅民進黨　下令研擬高廉政規章

蘇震清曾向王爺公發誓「若做違法事願退出政壇」　網酸：這就是因果報應

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

誤打美白針！土色汪15年來「越曬越白」萌變臉　網抓爆笑亮點　

沒被報復到？高雄商旅復業不及　求售億級物件逾10家

一組3.8萬元！LV「金銀吸管」賣到缺貨　Monogram花紋超奢華

隈研吾操刀！台中首座巨蛋有絕美天空迴廊　最快2026啟用

客戶拉貨帶動！大立光7月營收「優於預期」月成長12%：8月有機會好一點

4家醫院炸毀！黎巴嫩4000傷者擠爆醫療系統　恐成疫情大災難

幫坐輪椅奶奶開道！　嬌小汪拖走比自己大踏墊家人驚喜

越南勞工寶特瓶粉碎機撥料...左手臂瞬間被捲入扯斷！壞死無法接回

自己的便便自己清！　「潔癖兔」小手狂嘟全撥開：臭臭啦～

詹惟中「羅霈穎生肖鼠犯太歲」紅眼眶：沒辦法救到她！

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

快訊／新一波疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制、戴口罩

快訊／宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎　軍方證實送醫採檢

深陷收賄案　徐永明退出時代力量

他嘆：陳時中留給人民無知與莫名恐懼

3立委送看守所！名嘴一看晚餐超驚訝

國會助理也涉貪　李正皓：45歲還是領5萬

陳超明涉賄遭收押　苗栗藍綠接班人選曝

蔡上機神準預測今年有政治人物落馬

李登輝葬五指山公墓　退軍協會怒了

連戰弔唁李登輝：他在台灣轉型時刻有重大貢獻

黃珊珊：感染源不明本土案例就管制

蘇震清存款圖曝光　網驚：台灣價值穩賺不賠　

挨批1450始祖　春露救台鐵1549萬入袋

更多熱門

相關新聞

談廖國富被民進黨挖腳　蔡壁如扯蘇震清涉賄

談廖國富被民進黨挖腳　蔡壁如扯蘇震清涉賄

台北市長柯文哲5日中午到民眾黨團出席政黨協調會報，會後被問到曾代表民眾黨參選崁頂鄉長的廖國富已被民進黨鎖定挖角，他表示，「表示我們人才很優秀」，留不住人的話一定是價碼沒有人家好，若薪水比別人低就會跑掉。媒體追問，會不會擔心黃瀞瑩也被挖角？柯笑說，「那價碼要出得高才可以」。

蔡壁如：檢討以戰養戰研擬2022對策

蔡壁如：檢討以戰養戰研擬2022對策

立委貪瀆波及民進黨屏東布局？柯文哲笑而不答

立委貪瀆波及民進黨屏東布局？柯文哲笑而不答

民眾黨員提建言　點名蔡壁如極權

民眾黨員提建言　點名蔡壁如極權

和碩廠房停車場變餐廳　柯文哲火大嗆帶隊去拆

和碩廠房停車場變餐廳　柯文哲火大嗆帶隊去拆

關鍵字：

台北市i-Voting

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

台新員工爆「威力彩包牌真正人數」！都是40歲以下年輕人

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面