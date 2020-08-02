民眾黨員提建言　點名蔡壁如極權、應釋放權力給謝立功

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨2日召開首次黨員大會。會中以出席加委託書5141人，4668張同意票，通過修改黨章，未來將改「黨代表制」。隨後流程進行到黨員建言，有黨員點名立委蔡壁如，指她極權，希望她能承諾把黨的權力下放給新任秘書長謝立功；另外，也有黨員呼籲，蔡壁如的臉書發文要多思考一點。

蕭姓黨員開頭便說，自己在民眾黨的「空軍界」奮戰很久，接下來講的話不會很好聽。他表示，匯集了一些網路上對黨的期待，要給黨參考，第一，在社團或粉專，可以知道很多黨員針對蔡壁如委員長期在黨內極權，做很多決策。

蕭男表示，補選遍地開花，但遍地開花候選人的經費到底是有多少？聽說高雄已經花1千多萬，「1年政黨補助款才7千多萬，假設說黨內在候選人補選花了這麼多，未來2022年我們在提名其他候選人的時候，是否有相同標準去補助候選人？」

▲立委蔡壁如。（圖／記者湯興漢攝）

另外，蕭男還說，新的秘書長已經上任，蔡壁如委員在黨內的權力分配，到底有沒有辦法給謝立功秘書長？因為我們知道上一個秘書長，張哲揚先生，上任之後幾乎都在爬山、遊山玩水，「因為他知道...，我聽說的啦，在社團聽說地，基本上他自己也沒辦法做決策」，希望蔡壁如能幫忙，能在這承諾把黨權力下放給謝立功先生。

另一名吳男則說，希望蔡壁如委員在臉書發文的時候可能要多思考一點，譬如最近幾篇貼文提到蔡英文的論文事件，但那事件就跟打柯文哲的MG149或是器官移植案一樣，打那案子只會對黨造成不好的影響，這部分希望能夠三思，不要落入圈套。