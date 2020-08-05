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談廖國富被民進黨挖腳　蔡壁如扯蘇震清涉賄：他真的缺錢？

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▲▼柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日中午到民眾黨團出席政黨協調會報，會後被問到曾代表民眾黨參選崁頂鄉長的廖國富已被民進黨鎖定挖角，他表示，「表示我們人才很優秀」，留不住人的話一定是價碼沒有人家好，若薪水比別人低就會跑掉。媒體追問，會不會擔心黃瀞瑩也被挖角？柯笑說，「那價碼要出得高才可以」。

另外，擔任組織部召集人的立委蔡壁如受訪也證實，民進黨立委鍾佳濱選後確實有和廖國富接觸，「他（廖國富）有跟我提起這件事情，我跟他說跟不同的人聊一聊，最終還是你的想法」；蔡說，不希望給廖壓力，說民眾黨幫那麼多、討這份人情，因為年輕人還是自己想法最重要。

蔡壁如表示，廖國富有來討論，兩人也有交換過意見，「他說不要有其他想法，這個月會跟著我在高雄好好幫吳益政打選戰」。蔡表示，廖國富確實這樣也是有行情，因為民進黨也看到他是個人才，願意挖角他，表示我們投資這年輕人是對的。

至於會不會擔心未來民進黨挾龐大資源挖角？蔡壁如說，內部有思考過，但煩惱也沒有用，因為民眾黨確實就是小黨。接著蔡話鋒一轉，指自己臉書也說這6個立委為什麼會收賄？蘇震清他缺錢嘛？蘇震清背後可能就是為了鞏固自己政權、在政治上影響力。

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