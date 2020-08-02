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刮刮樂選這天！12生肖「偏財運爆旺」時機揭曉...下次億萬得主就是你

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▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／記者李毓康攝）

文／昱修院

想知道你本週(08/03-08/09)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

請繼續往下閱讀...

屬牛的朋友，本週要注意犯小人，容易有破財，注意身體。
屬蛇的朋友，本週要注意交通安全，及家人有意外狀況。
屬羊的朋友，本週要注意工作上的不順遂，更有挑戰性。

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運順風順水，也是執行企劃的一週。

36歲屬鼠，本週可規畫結婚、創業、搬家的一週。

財富運
本週有正財運，專注本業。偏財運在週四、週五兩天，可買刮刮樂。

事業運
本週有貴人有桃花，同輩是你的貴人，一起外出談件成效高。

桃花運
單身的朋友，本週適合提親，要把握機會。
已婚的朋友，本週注意母親的身體。

健康運
本週注意血壓問題，避免暈倒及注意跌倒，多喝溫水、多走路及多吃蔬果。

【牛】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運弱，是混亂及多事之秋的一週。

財富運
本週走正財運，專注本業，適合整理投資理財的商品。

事業運
本週事業運弱，適合整理舊客戶的資料，及整理辦公環境。

桃花運
單身的朋友，本週適合雙方家長見面。
已婚的朋友，本週注意太太的身體。

健康運
注意筋骨痠痛的問題，不要吃太鹹、多吃蔬果，不要熬夜，多喝水。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺，是業績由黑翻紅的一週。

35歲屬虎，本週是貴人扶持的一週。

財富運
本週正財運，專注本業，偏財運是週一、週二、週三。

事業運
本週貴人運強，多尋求團隊的資源幫忙，別單打獨鬥。

桃花運
未婚的朋友，本週要跟另一半外出踏青。
已婚的朋友，本週可來個家族旅行。

健康運
本週注意頭痛問題，交際應酬喝酒要控制，注意三餐要正常吃飯，多喝水。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運有升官發財的機會，注意說話技巧，別口直心快得罪主管。

34歲屬兔，本週注意交通安全。

財富運
本週有正財運，除專注本業外，適合發展副業。

事業運
本週事業運旺，有外縣市的緣分，可向外發展，越跑越有業績。

桃花運
未婚的朋友，本週適合和另一半佈置新家。
已婚的朋友，本週多注意母親的情緒。

健康運
本週注意腸胃的問題，別暴飲暴食，多喝水、多吃水果。

【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運旺，但下屬容易做錯事要你處理，要有耐心。

45歲屬龍，本週注意交通安全及家中電器問題。

財富運
本週有正財運，專注本業，偏財運週五、週六、週日。

事業運
本週事業運旺，是發揮實力、執行企劃的一週，也是招募新人的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週注意另一半的身體狀況。
已婚的朋友，本週注意小孩的心情和交友狀況。

健康運
注意血壓問題，有任何不適盡快就醫，三餐正常吃，多吃當季的水果，多溫喝水。

【蛇】總運解析★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運弱，是吃喝玩樂、休養生息的一週。

32歲屬蛇，本週注意運動，是適合減重的一週。

財富運
本週有正財運和偏財，專注本業外可買刮刮樂。

事業運
本週事業運弱，會覺得卡東卡西、不順心，適合研究副業。

桃花運
未婚的朋友，本週是告白的一週，好好把握。
已婚的朋友，本週多注意自身的身體。

健康運
注意腰部問題，注意少抽菸，多喝水，三餐正常吃。

【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺、桃花旺，業績順風順水。

財富運
本週有正財運，專注本業。偏財運強，天天可買刮刮樂。

事業運
本週事業運旺，是發展團隊、招募新人的一週。

桃花運
已婚的朋友，可安排家族旅行。
未婚的朋友，要多多愛自己，別遷就另一半。

健康運
本週注意腸胃問題，避免罹癌，多吃水果、多喝水。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運弱，做什麼都不順。

30歲屬羊，本週適合做健康檢查。

財富運
本週是正財運，專注本業，審視自己的負債，做清償計劃。

事業運
本週事業弱，業務人員要整理舊客戶，多跟舊客戶聯繫。

桃花運
未婚的朋友，可談論提親。
已婚的朋友，注意自己身體可能微恙。

健康運
注意經絡問題，別太勞累避免跌倒，多吃水果、多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺、桃花運旺，是如魚得水的一週，也適合買房、買車。

財富運
本週正財運，專注本業，適合發展副業。

事業運
本週事業運旺，有升官加薪的機會，注意說話的口條，注意時間的分配。

桃花運
未婚的朋友，本週適合拍攝婚紗。
已婚的朋友，本週男性要注意口舌之爭。

健康運
本週注意胃部問題，若常有胃食道逆流的問題要看醫生。

【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。

本週事業運旺，但有小人來干擾，注意口舌之爭，別得罪主管而不自知。

40歲屬雞，本週注意小孩健康的問題。
52歲屬雞，本週注意血糖問題，該看醫生別拖。

財富運
本週走正財，專注本業，偏財運旺，走過路過別放過。

事業運
本週事業運旺，是豐收的一週，是訓練新人的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週注意自己的身體狀況。
已婚的朋友，本週注意太太的朋友以防劫財。

健康運
本週注意身上一些老毛病，是面對的時候，要動刀，別再考慮。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，是展現團隊實力的一週。

27歲屬狗，本週注意多聽老人言，不然吃虧在眼前。

財富運
本週有正財，專注本業，偏財運是週三至週日。

事業運
本週有貴人運，業績長紅。要避免忙中有錯，所以要團隊幫忙。

桃花運
未婚的朋友，請注意另一半的心情。
已婚的朋友，請注意自身免疫系統。

健康運
本週注意腸胃的問題，多補充營養品，多喝水。

【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及桃花運旺，在工作上有貴人相助。

38歲屬豬，本週是學習的好機會。

財富運
 有正財運，專注本業。

事業運
本週事業運旺，有貴人運，但忙容易出錯，被主管罵要有耐心。

桃花運
未婚的朋友，本週適合提親、雙方家長見面。
已婚的朋友，本週注意父親腸胃問題。

健康運
本週注意頭痛問題，不要靠吃止痛藥，要看醫生，多吃水果、多吃菜。

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