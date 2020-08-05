快訊／台中「香草藝術花園」餐廳火警！現場水源不足　警消呼叫支援灌救中

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市新社區中和街五段的「香草藝術花園」餐廳5日下午1時44分發生火警，警消獲報後立即趕赴火場並架設水線灌救。經查，現場為鐵皮加蓋餐廳起火，且火勢相當大，再加上水源不足，因此緊急呼叫支援，並由豐南、東山分隊派遣水庫車前往，目前仍在灌救中，起火原因、傷亡、災損仍待查。

▲火警現場火煙相當濃烈。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

台中市消防局指出，下午1時許接獲報案電話，但報案者僅表示該處發生火警，隨後旋即掛斷，並未說明何種火警，因此只好先派遣新社分隊前往。新社分隊小隊長李景雲到場途中回報，現場火煙相當大，需要加派支援，因此消防局再派遣東勢、石岡、豐原分隊以及第二大隊出動各式消防車8輛、共18人到場救援；隨後現場再度回報，火載量過大、水源不足，因此再加派豐南、東山分隊水庫車前往。

據了解，起火餐廳為「香草藝術花園」，現場為鐵皮加蓋建物，目前暫時停業，確切起火原因、傷亡、災損目前仍未知，還有待進一步調查釐清。

1520更新：

現場警消指出，起火的為3層樓鐵皮建物，當趕抵現場時火勢已全面燃燒，初估燃燒面積約330平方公尺，救援期間水源一度不足，所幸經調派水庫車到場支援後，火勢已於下午2時21分撲滅。經了解，現場為「香草應用農場」，目前為永久歇業中，整起火勢並未造成人員傷亡，確切起火原因仍待釐清。

・PIZZA、炸物、甜點一樣任君挑選