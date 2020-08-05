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波蘭廚師在「台中勤美餐廳」做一個月被資遣！妻控：種族歧視　店家回應了

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波蘭廚師在台中勤美餐廳做一個月被資遣！妻控：種族歧視　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲江小姐在英國認識波蘭籍丈夫，兩人相識相戀到結婚，在清水斷崖前留下甜蜜合影。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名江小姐投訴，她的先生是波蘭人，到勤美商圈一間餐廳當廚師，結果一個月就被炒魷魚，是因餐廳種族歧視惡意資遣，還當眾侮辱丈夫；他們向勞工局申請調解都沒有結果，連勞工局都要他們撤案。對此，餐廳澄清絕無歧視，單純是因波蘭廚師態度不佳，經勸導仍未改善。而勞工局也駁斥江小姐的說法。

《東森新聞》報導，江小姐在英國認識波蘭籍丈夫，兩人相識相戀到結婚，甚至一起回台灣生下金髮混血寶寶，沒想到先生求職卻踢了鐵板。她控訴，餐廳當眾辱罵丈夫，像是「你是白癡嗎？怎麼連這個都不知道」；主廚直接對先生說，「好啊，那你就不用再來啦，因為我覺得我們有溝通問題。你又只能講英文，我們決定資遣你。」

請繼續往下閱讀...

6月初，江小姐丈夫到勤美商圈一間餐廳工作，結果只做一個月就被資遣，她認為先生受到歧視。江小姐說，「很不合理的理由，什麼什麼是外國人，什麼是只能講英文就資遣他。然後後續到勞工調解委員會，因為他們知道用這種理由是違法的，又改口說這一個月他都態度不佳，早就想資遣他。」

▼江小姐和先生育有一名寶寶。（圖／東森新聞）

波蘭廚師在台中勤美餐廳做一個月被資遣！妻控：種族歧視　店家回應了。（圖／東森新聞）

▼江小姐指控，先生到餐廳工作一個月被解雇，是因業者種族歧視。（圖／東森新聞）

波蘭廚師在台中勤美餐廳做一個月被資遣！妻控：種族歧視　店家回應了。（圖／東森新聞）

江小姐指控，當初面試說好廚房語言溝通沒問題，自己懷有第二胎，先生要求準時下班，卻被公司認為不配合，甚至為此要他離職。她表示，餐廳指「我其實很不喜歡你先生常常想要準時下班」，讓她認為「我心裡想說，全世界都想要準時下班，誰喜歡加班？」

對此，餐廳發言人徐小姐受訪回應，該名前員工態度不佳，經重複勸導仍未改善態度、責任感和配合度，公司才決定不繼續錄用。

至於勞工局也被指控不願幫忙外籍勞工，甚至還要求撤案。對此，勞工局勞資關係科長施淑珠受訪指出，因雙方對於勞方的主張沒有共識、各執一詞，所以現場調解不成立；另外，也有安排外勞事務科一名英語翻譯人員在場協助。

事實上，雙方曾開過勞資調解但最後破局，江小姐也針對種族、婚姻歧視持續向勞工局申訴，並不排除向法院提告，替自己的丈夫討回工作權益。

▼江小姐指控，餐廳當眾侮辱丈夫。（圖／東森新聞）

波蘭廚師在台中勤美餐廳做一個月被資遣！妻控：種族歧視　店家回應了。（圖／東森新聞）

▼餐廳業者強調，是因為波蘭廚師態度不佳，經勸導仍未改善才不錄用。（圖／東森新聞）

波蘭廚師在台中勤美餐廳做一個月被資遣！妻控：種族歧視　店家回應了。（圖／東森新聞）

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