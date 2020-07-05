快訊／台東廟宇迎接香客鞭炮太旺　旁邊資源回收廠燒起來

▲台東廟宇迎接北部香客鞭炮太旺，一旁資源回收廠也燒起來。（圖／記者楊鈞典攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東發生北部宮廟進香鞭炮太旺，造成一旁資源回收廠燒起來，香客顧不得進香紛紛提起水桶幫忙滅火。後續通報台東消防局派遣水箱車協助，並商請怪手將垃圾分散避免悶燒。

5日下午台東市果菜市場附近一間廟宇迎接北部進香團，過程中因施放長達30公尺鞭炮迎接，一不小心把旁邊資源回收廠燒都炸到燒起來，香客紛紛提起水桶幫忙滅火，所幸經消防隊水箱車及怪手協助，火勢已控制未繼續擴大悶燒。

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