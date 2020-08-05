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忍不住了！漢江「最後堡壘」積水暴漲8.5倍...南韓決定「開門放水」

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▲▼南韓用來調節漢江水位的「昭陽江水壩」。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓用來調節漢江水位的「昭陽江水壩」。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓連日來受到梅雨鋒面影響，集中性豪雨摧殘首都圈、中部地區，截至目前為止造成15人死亡、11人失蹤、1587名難民無家可歸、4281起建築物等設施毀損。國務總理丁世均（정세균）表示，不排除明（6）日宣布將京畿道、忠清南北道指定為「特別災難地區」。

面對世紀性暴雨侵襲，調節漢江水位防洪的最後堡壘「昭陽江水壩」（소양강댐），今（5）日上午終於超過警戒水位，預估下午3時（當地時間）起將開放水閘門調節水位。

《韓聯社》指出，江原道春川市、麟蹄郡、楊口郡、洪川郡等昭陽江水壩集水區降下暴雨，截至5日上午8時30分，已超過訓其防洪限制水位的190.3公尺。7月31日平均每秒93噸的水流入水壩；本月1日為100噸；2日增為157.7噸；3日暴增為1327噸，與前日相比足足上漲8.5倍。

昭陽江水壩位處春川市的昭陽江，是北漢江（漢江主要支流）流域唯一的多目的性水壩。首爾前幾日降下暴雨，漢江、道林江氾濫，漢江上的潛水橋（잠수교，其上層為盤浦大橋）慘遭洪水淹沒，若位處上游的昭陽江水壩開放閘門調節水位，預估16個小時後，上游的河水將會到達首爾，屆時漢江水位將上漲1至2公尺。

▲▼受梅雨鋒面影響，首爾漢江、道林川氾濫。（圖／翻攝自首爾市府臉書）

▲首爾漢江上的潛水橋，慘遭洪水淹沒。（圖／翻攝自首爾市府臉書）

另外，面臨7、8月北韓（朝鮮）當局在未向南韓方通報的情形下，數度打開臨津江上游黃江壩（황강댐）閘門放水，位處南韓境內臨津江最北端的京畿道漣川郡必勝橋，其水位也於5日下午12時28分超過7.5公尺、下午1時更超過8.31公尺，使漢江洪水管制所連忙發佈警報。

據悉，必勝橋水位徹夜上漲，是今年以來首度超過8公尺。而南韓所建的郡南壩（군남댐）水位5日上午5時為31.86公尺，下午1時漲至34.38公尺，目前以每秒6508噸的速度將水排放至臨津江下游。

漢江洪水管制所相關人士表示，目前漣川郡地區仍有間歇性降雨，加上北韓持續排水，臨津江水位將受其影響。

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