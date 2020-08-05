促成台韓藥廠合作　掮客抽佣千萬還偷買永昕股票小賺200萬元…起訴內線交易罪

▲永昕公司內線交易被告遭約談時都坦承犯行，並繳回犯罪所得。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上峰生物科技公司負責人許長山，2017年間媒介幫上櫃公司永昕生物醫藥取得公司史上最大單，為韓國SCD公司製藥，沒想到許男簽了收傭保密條款收了上千萬元佣金，又在2018年間私下買永昕股票，等永昕宣布利多重訊後，再逐一賣出，獲利逾200萬元，許的施姓友人也跟進買股但因出手時機不對而小虧，台北地檢署5日依《證交法》內線交易罪起訴許、施2人。

永昕生醫(4726)在2018年10月4日發布重訊，宣布獲得韓國第一大眼用藥藥廠SCD委託，開發Eylea生物相似藥三期臨床試驗及後續上市代工大單，但檢調獲報，協助牽線促成台韓合作的許男，早在7月到9月間，分批買進共609張永昕股票，等重訊公布後，全部賣出，總獲利達201萬餘元，許的施姓友人也得知消息，趁機買了45張股票，但因為賣出時間較晚，扣除證所稅後是負數小虧。

台北地檢署檢察官林俊廷5月間指揮調查局發動搜索約談，許、施都坦承犯行，辯稱不是知道自己算是《證交法》規範的內部人，所以進場買股，許並在約談當天就繳回全數不法所得，獲檢察官諭令請回並限制住居，8月5日全案偵結，依內線交易等罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開