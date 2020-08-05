　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

解僱女老師公開婚紗照酸「我紅包包假的」　補教主任下場出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台南市某補習班黃姓主任不滿負責教英文的李姓女老師曠職一個月去美國，竟在解僱當天對12名學生公開婚紗照，並嘲諷「我長這麼大，沒有參加過一次婚禮喜帖寫說不要拍照」、「不要說我紅包包了，然後我是包假的」，暗示對方假結婚。李女不甘受辱，提告求償30萬元，同時還要求在補習班門口張貼道歉啟事7天，最後獲判賠償3萬元，全案仍可上訴。

▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲黃姓主任在教室裡對12名學生們說明李女離開的原因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

李女在判決書中主張，無預警遭補習班解僱之後，黃姓主任在教室裡向學生們解釋原因，卻說出「我長這麼大，沒有參加過一次婚禮喜帖寫說不要拍照」、「我後來跟一些朋友講，我那些朋友跟我講什麼？假結婚」、「為什麼結個婚要這樣這麼隱密？你知道我意思嗎？」、「不要說我紅包包了，然後我是包假的」等話，不僅揭露她的婚姻狀況，還嘲諷是假結婚，明顯已經侵害到她的名譽權。

李女接著表示，她在喜帖上已經特別載明請尊重新人隱私，婚宴現場請勿拍攝，連宴客地點也選在包廂舉行，主任明知道她不願意公開這件事，卻把照片拿給學生們看，實在氣不過，這才決定提告求償30萬元，並要求刊登道歉啟事。

▲▼喜帖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李女在喜帖中載明不希望親友在婚禮上拍照。

黃姓主任則辯稱，李女未經同意在2019年7、8月間曠職一個月去美國，才會遭到解約，他只是對12名學生提出說明，用的也是疑問句，一切都是合理推測，並非故意侵害名譽，況且婚紗照是喜帖上的，「結婚是一大喜事，婚紗照又是美美的照片，我只是秀出證明她結婚的事實而已」，不懂為何會因此挨告。

台南地院法官認為，黃姓主任出示婚紗照並無不妥，但暗諷假結婚這個行為確實侵害到李女的權益，考量到雙方原本是同事，又都曾經擔任教職，最終裁定應賠償3萬元較為適當，另外，還要在補習班門口以A3紙張、字體48以上標楷體，刊登道歉啟事7天，全案仍可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起　愛犬低頭列隊道別
爆車震人妻女秘書　台南衛生局長陳怡回應了
快訊／傳日籍旅客遊台返國確診　指揮中心14時說明
新北5大場所實名制戴口罩「即日起開罰」　侯友宜：民眾開始要有
LIVE／黎巴嫩首都炸成廢墟！至少78死4千人傷　直擊恐怖現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南妻睡覺放佛經聽　半年後出題「500萬vs身分證」夫選擇放生

氣外遇夫談判熱水瓶砸花臉　酒店妹全面開吉「警一句話」嗨喊YES

國立科大男誘國三女脫衣視訊　偷拍逼見面「只要一下下」才肯刪

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

快訊／北投2歲女童兒科診所突昏迷！阿嬤見狀嚇傻　送醫搶救中

YouBike雙載突竄路中熱褲妹甩扭落地...後方小黃險撞！網嘆暑假比鬼門開可怕

菸絲下腳料偽裝成肥料進口　彰化查獲私劣菸260萬包

台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書有不倫戀　南檢：此案已不起訴處分

名醫妻昨升院長…2人同框合照無異狀！台南衛生局長陳怡今爆不倫　親友震驚

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

快訊／北投2歲女童兒科診所突昏迷！阿嬤見狀嚇傻　送醫搶救中

YouBike雙載突竄路中熱褲妹甩扭落地...後方小黃險撞！網嘆暑假比鬼門開可怕

菸絲下腳料偽裝成肥料進口　彰化查獲私劣菸260萬包

台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書有不倫戀　南檢：此案已不起訴處分

名醫妻昨升院長…2人同框合照無異狀！台南衛生局長陳怡今爆不倫　親友震驚

21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起…愛犬「低垂著頭」列隊道別

爆車震已婚女秘書…台南衛生局長陳怡回應了：片面之詞！　怒喊「要捍衛權利」

雲林離岸風廠協調會4陌生男攜刀蒐證　張麗善怒了！警追身份意圖

徐永明、趙正宇現金交保　孫大千提5矛盾點質疑：為什麼雙重標準？

台股攻破12800點大關！大立光漲逾2%　指數漲92點收12802點

財劃法還未修正　財長蘇建榮：地方政府經費每年增加千億

真實事件！20名病童半夜集體中邪　「雙眼瞪大發黑」驚悚畫面嚇死

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

工作人員「收工趁機偷摸24歲偶像」　公司爆氣警告：不要挑戰道德底線

快訊／午後雨彈又來了！5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

46人吃完自助餐上吐下瀉！宜蘭礁溪老爺酒店5點聲明回應了

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

林鄭月娥：未來兩年教育工作方向是「撥亂反正、正本清源」

社會熱門新聞

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

美牙助驚見更衣間牆上黑點　邪惡鏡頭只瞄準私密處

呻吟聲高潮迭起全都錄　台南市衛生局長偷情女祕書

水泥工性侵　超商女店員哭：法官救我

恩師姪女願意私奔卻不給碰　長輩催生才「灌精生子」

大三生加入詐騙集團　騙大陸人進帳200萬

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

21歲警遭撞腦死！父母心碎重回現場招魂

偷情鹹濕對話曝光　她「忙」到最高點老公突來電

21歲警器捐完成後　樹林警要列隊送別

洩露特考題目！警大前主任被判刑

誘少女脫衣視訊　科大男偷拍逼見面

越南妻睡覺放佛經聽　夫傻眼放生

更多熱門

相關新聞

父想借錢才打電話　女兒心寒放生

父想借錢才打電話　女兒心寒放生

台南黃姓姊妹從小由郭姓母親扶養長大，生父離婚之後不僅留下諸多債務，也沒有分擔扶養費用，只有曾經以借高利貸為由聯繫過幾次，姊妹倆為了幫忙負擔家計，求學期間努力爭取獎學金，高中就開始打工賺錢，好不容易熬了過來，如今生父中風住院卻要她們出面處理，顯然不公平，這才決定提告請減輕或求免除扶養義務，日前獲台南地院法官裁准。

搶車位嗆博士班生厚臉皮　下場出爐

搶車位嗆博士班生厚臉皮　下場出爐

留美女師叫小四女掌嘴200下　下場曝

留美女師叫小四女掌嘴200下　下場曝

繼父猥褻2女　酸「想勾搭有錢人」

繼父猥褻2女　酸「想勾搭有錢人」

前男友裝鬼逼復合：祂現在怨氣很深

前男友裝鬼逼復合：祂現在怨氣很深

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面