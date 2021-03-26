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台南地院國民法官模擬法庭第2場　檢辯火力全開「擬真」效果令人印象深刻

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）


▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南法院25、26日在13法庭舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，法庭以「育有一名幼子的母親，因賣屋事宜與婆婆發生爭執，在屋中以不明方式點火後，再持物品搥打婆婆，致其婆婆受傷、幼子受有吸入性肺炎併呼吸衰竭之傷害」之重大刑案為案，檢辯雙方火力全開，爭取國民法官的認同。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

模擬法庭由台南地院資深法官鄧希賢擔任審判長，並由蔡直青法官擔任受命法官，盧鳳田法官任陪席法官，再與6名國民法官及2位備位國民法官組成國民法官法庭。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署派出李駿逸主任檢察官、吳梓榕、呂舒雯檢察官，律師公會派出蘇文斌、鄭植元及陳佩琪律師，檢辯雙方均堪稱王牌陣容；模擬法庭也吸引法官、檢察官、律師及相關法界人士近百人參與，可見法界人士對於國民法官新制均極為重視。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

模擬法庭中，檢方聲請將被告持以搥打被害人之「凹陷變形白鐵製茶壺」讓全體國民法官勘驗，試圖讓國民法官感受當時被告襲擊被害人力道之大，而辯方亦使用自己的筆記型電腦透過法庭的HDMI線，連接法庭的投影螢幕，由律師直接操作PPT資料作說明，圖文並茂以達到最直接的辯護效果（若無HDMI線則要委由通譯人員代為操作），均讓參與人員留下深刻印象。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責規劃這次模擬法庭之陳本良庭長，考量詢問各候選國民法官的問題一再重複，就請候選國民法官使用「○╳」牌來回答「總詢」問題，以節省選任程序的時間；另因參與的人員極多，台南地院還特別將第8法庭闢為「延伸法庭」，在延伸法庭的影音效果完全不亞於現場，台南地院在延伸法庭設置86吋的大螢幕，並使用四個分割畫面，可以將主法庭四個角度的畫面真實呈現，並將主法庭的PPT資料轉呈現在延伸法庭的投影螢幕上，讓所有參與的人員均能完整參與及體驗模擬法庭的所有過程。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）
這次模擬法庭邀請鄭嘉惠律師扮演放火的被告、高華陽律師扮演被告先生、郭文俐主任檢察官扮演被害人，三位法界專業人士都將當事人的角色演出得活靈活現，彷彿他們真的就是該案件真正的當事人。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案「合議庭」為求能將本案最關鍵的「火災現場」真實狀態呈現，特別央請當時參與救火的消防隊林建興小隊長及負責火場鑑定的鑑識人員王敬舜先生擔任本案證人，其二人在接受審檢辯的輪番交互詰問後均表示：當年他們到法院接受詰問時，問沒幾個問題，但是今天來模擬法庭，卻都被問幾十個非常深入的問題，感覺「模擬法庭演的比真的還像真的」，足見這次模擬法庭業已達到「擬真」之效果。

▲台南地院舉辦2021年第2場國民法官模擬法庭，檢辯雙方火力全開激烈攻防，爭取與會國民法官的支持，擬真效果十足，令人印象深刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，這次模擬法庭於26日下午進行評議程序，因為國民法官均無法律專業背景，審判長不僅要主持評議程序，還要先一一解說相關實體法及程序事項的規定，再以投票方式達成：「被告放火燒燬現供人使用之住宅，未遂，處有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期內付保護管束，並應提供80小時義務勞務及完成精神治療與心理輔導」的判決。

模擬法庭進行宣判後，隨即進行座談會，由台南地院董武全院長主持，並請台南地檢署葉淑文檢察長，先發表其參與本次模擬法庭之心得。其後，座談會敬邀成功大學法律系李佳玟教授、台南高分檢曾昭愷檢察官、橋頭地方法院陳奕帆法官及台南律師公會伍安泰律師進行評論，4位評論員均係學審檢辯對於國民法官新制極富研究之專家，提出諸多可供日後改進之寶貴意見。

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