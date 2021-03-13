　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中華職棒開幕戰　台南地院設攤邀您一起來當國民法官

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華職棒開幕戰，總統蔡英文、台南市長黃偉哲等人，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華職棒32年開幕戰13日下午於台南棒球場正式開打，由去年總冠軍「統一7-ELEVEn獅」迎戰勁旅「中信兄弟」，中職首度與司法院、台南地院合作，邀請市長黃偉哲擔任開球嘉賓，統一獅吉祥物「萊恩」擔任打擊者，以及由首次亮相、象徵兼具多元與智慧的國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，共同完成開球儀式。

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院也特地邀請到了新生代人氣球員、統一7-ELEVEn獅外野「三帥」林安可、陳傑憲及蘇智傑，拍攝「國民法官：準備好篇」影片（連結：https://youtu.be/D-nKn9GXxgk），告訴全國民眾，司法院已經做好準備、也會做到最好，2023年1月1日，邀您一起「上場」擔任國民法官，一起審判，讓司法更好！

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總統蔡英文也到場觀戰；此外，開賽前場外設有「國民法官賓果王」闖關遊戲，球賽進行中則有「國民法官有獎問答活動」，透過創意發想與設計，將生澀的法律條文化為神秘關鍵數字，讓民眾在遊戲互動過程中，以輕鬆有趣方式，了解國民法官制度。

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

司法院也準備了「統一7-ELEVEn獅×國民法官」聯名加油棒、紋身貼紙，以及「國民法官」創意口罩、L型資料夾、摺疊扇等周邊小物及制度宣導摺頁，歡迎民眾踴躍索取。

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華職棒開幕戰，邀請台南市長黃偉哲擔任開球嘉賓，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民法官制度將於2023年正式上路，司法院持續於全台各地舉辦多場國民法官模擬法庭、校園宣導及鄰里宣講等相關活動，期能增進國民對於制度之認知與參與意願，並為未來擔任國民法官，做好準備。

髮油始祖神級效果
 

ET快訊
草草戲劇節開幕　1男倒地送醫亡
刑警每天只上班6小時　「外出彈鋼琴領加班費」同事怒了
女排國手比賽打了10年　退役才被發現是男生
周邊2天內全賣光！奈良美智特展商品區明起店休

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

烏日警封城威力掃蕩3天　首日移送9名治平對象

桃園土地公文化館「慶生」　神像工藝特展登場！街頭藝人鬥熱鬧

土地公生日米龜王擲筊　八德魏慶華三連霸：最接地氣的神明

濟弱物資短缺　台電台中區處暖心贈210斤白米

雲林VDS活力東勢親子拔蘿蔔體驗　再掀食農教育浪潮

中華職棒開幕戰　台南地院設攤邀您一起來當國民法官

讓光照進每一個角落　黃偉哲出席湯德章追思紀念會獻花致意

台南海嘯逛市集熱鬧展開　20家原住民族品牌齊聚南紡

2021學甲蜀葵花海繽紛登場　黃偉哲：請大家來學甲感受療癒花海

夜晚協助故障車輛排除　網：給最敬愛人民保母掌聲

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

黃子佼放閃孟耿如：愛要讓全世界知道　侯佩岑媽很認同「你跟我理念一樣」

烏日警封城威力掃蕩3天　首日移送9名治平對象

桃園土地公文化館「慶生」　神像工藝特展登場！街頭藝人鬥熱鬧

土地公生日米龜王擲筊　八德魏慶華三連霸：最接地氣的神明

濟弱物資短缺　台電台中區處暖心贈210斤白米

雲林VDS活力東勢親子拔蘿蔔體驗　再掀食農教育浪潮

中華職棒開幕戰　台南地院設攤邀您一起來當國民法官

讓光照進每一個角落　黃偉哲出席湯德章追思紀念會獻花致意

台南海嘯逛市集熱鬧展開　20家原住民族品牌齊聚南紡

2021學甲蜀葵花海繽紛登場　黃偉哲：請大家來學甲感受療癒花海

夜晚協助故障車輛排除　網：給最敬愛人民保母掌聲

古林睿煬火球連發再飆生涯最速　2局投完退場無關勝敗

回憶兄弟象後勁十足　曾智偵看好高餅搭檔

節水調度量達「4座石門水庫」！　經濟部計畫再增10億噸儲備水量

台南最新景點來了！首座「蜂炮主題公園」　大樹掛滿發光流蘇超夢幻

攻城獅情人節主題「獅戀無罪」　首日熱銷50萬、5188進場

烏日警封城威力掃蕩3天　首日移送9名治平對象

阿金露營度假「軟癱座椅」累到睡昏去！　網笑噴：帳篷牠搭的？

桃園土地公文化館「慶生」　神像工藝特展登場！街頭藝人鬥熱鬧

侯佩岑媽為何被罵爆？　名嘴曝正宮「1句話」點出問題：應知分寸

林昀儒、鄭怡靜逆轉南韓組合！　卡達桌賽連兩站封王

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

竹縣徵收保管金高達6.2億　「田僑仔」可能就是你

哇！桃園中壢就業徵才活動「媒合率75%」

五月天演唱會周邊交通管制資訊

新任分局長甘炎民率隊掃蕩臨檢八大行業

未來事件交易所黃偉哲看好度六都之冠！

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

挖洞回填廢棄物　屏東揪黑心業者

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

桃園市12區農會「三巨頭」　當選名單出爐！

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

「文山愛種樹」系列活動　推動環境教育

更多熱門

相關新聞

王維中洋投　餅總：不用懷疑能力

王維中洋投　餅總：不用懷疑能力

統一7-ELEVEn獅隊14日將碰上味全龍隊，統一派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn），對決味全左投王維中，統一總教練林岳平認為，明天可能會比較棘手一點。

萊福力秀中文想挑戰高懸28年紀錄

萊福力秀中文想挑戰高懸28年紀錄

奇兵施冠宇排先發　餅總解釋原因

奇兵施冠宇排先發　餅總解釋原因

鄭凱文隔1318天扛先發：準備好了

鄭凱文隔1318天扛先發：準備好了

傅于剛開幕日降二軍　李慶隆隨隊

傅于剛開幕日降二軍　李慶隆隨隊

關鍵字：

中華職棒開幕台南地院國民法官

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

《狗蛋》楊小黎破尺度「全脫了」

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面