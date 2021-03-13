中華職棒開幕戰　台南地院設攤邀您一起來當國民法官

▲中華職棒開幕戰，總統蔡英文、台南市長黃偉哲等人，與打擊者統一獅吉祥物「萊恩」、國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，完成開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中華職棒32年開幕戰13日下午於台南棒球場正式開打，由去年總冠軍「統一7-ELEVEn獅」迎戰勁旅「中信兄弟」，中職首度與司法院、台南地院合作，邀請市長黃偉哲擔任開球嘉賓，統一獅吉祥物「萊恩」擔任打擊者，以及由首次亮相、象徵兼具多元與智慧的國民法官吉祥物「貓頭鷹」擔任主審，共同完成開球儀式。

司法院也特地邀請到了新生代人氣球員、統一7-ELEVEn獅外野「三帥」林安可、陳傑憲及蘇智傑，拍攝「國民法官：準備好篇」影片（連結：https://youtu.be/D-nKn9GXxgk），告訴全國民眾，司法院已經做好準備、也會做到最好，2023年1月1日，邀您一起「上場」擔任國民法官，一起審判，讓司法更好！

總統蔡英文也到場觀戰；此外，開賽前場外設有「國民法官賓果王」闖關遊戲，球賽進行中則有「國民法官有獎問答活動」，透過創意發想與設計，將生澀的法律條文化為神秘關鍵數字，讓民眾在遊戲互動過程中，以輕鬆有趣方式，了解國民法官制度。

司法院也準備了「統一7-ELEVEn獅×國民法官」聯名加油棒、紋身貼紙，以及「國民法官」創意口罩、L型資料夾、摺疊扇等周邊小物及制度宣導摺頁，歡迎民眾踴躍索取。

國民法官制度將於2023年正式上路，司法院持續於全台各地舉辦多場國民法官模擬法庭、校園宣導及鄰里宣講等相關活動，期能增進國民對於制度之認知與參與意願，並為未來擔任國民法官，做好準備。

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