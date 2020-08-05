越南妻睡覺放佛經聽　半年後出題「500萬vs身分證」夫選擇放生

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子2018年5月間在越南與范姓女子結婚，3個月後兩人返台同居，沒想到妻子竟然丟下自己跑去客廳睡，後來又因為個性不合離家，一走就是半年多，加上離婚協議書都已經簽好了，卻遲遲找不到人，這才決定提告；不過，范女出庭時辯稱，她在睡覺時會放佛經聽，吵到丈夫才開始分房睡。但彰化地院法官不採信，最後判准兩人離婚，全案仍可上訴。

▲張男不滿妻子婚後來台不久，就自己跑去客廳睡覺。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

張男在判決書中主張，妻子返台不久就自己跑去客廳睡覺，兩人連話都很少講了，怎麼可能對罵，「她個性很硬，根本沒有心要跟我一起生活，只是要錢而已，2019年過年前說好要離婚，連離婚協議書都簽好了，同年9月15日她說要去找朋友住一週，之後就沒有回來，我打電話、傳LINE和臉書都沒用，都被封鎖。」

張男接著說，今年6月妻子打電話來談判，想離婚就要拿出500萬元，或者等她拿到台灣身分證再分開，「她之前還吃過避孕藥」，雙方已經長達半年沒有履行夫妻義務，這段婚姻形同只剩下空殼，這才決定訴請離婚。

而范女直到第二次開庭才現身，她堅持不同意離婚並強調，離家之後是與姊姊同住，因為和丈夫生活習慣不一樣，常常這個不行、那個也不行，也不給使用手機和網路，後來睡覺時放佛經來聽也被嫌吵，這才決定分開，「離婚協議書不是我簽的，也沒有討要500萬元，我離家之後都會打電話、傳簡訊給他，沒有封鎖。」

范女聲稱，雖然丈夫和公公都有工作，但平時只會給她幾千元生活，分開睡、性生活不協調等事都有在溝通，「我不是不想回家，是他沒辦法溝通、不給生活費，那我只能自己找工作」、「他說不給我回家，我怕被打，所以都挑他不在家的時候回去，我有家裡的鑰匙」。

▲范女自稱睡覺會聽佛經。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，楊姓親友出庭證稱，2019年9月15日那天張男說范女出去了，打電話都沒人接，現在他也不知道女方住在哪裡，「連臉書的訊息都斷掉了，她把男方身邊的親友通通封鎖，就是不讓我們知道她去哪裡」、「我聽說他們後來就是各過各的，兩人不會處在同一個空間，一個回家，另一個就上樓」。

彰化地院法官認為，范女聲稱丈夫會動用暴力，卻無法提出證據，加上證人描述，夫妻倆也的確有生活習慣上的不協調問題，考量到她離家已經超過10個月，也不願意與丈夫同居，最後依法裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。