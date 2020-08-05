三寶女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及撞上推行20米！網嘆司機超衰

▲桃園市平鎮區劉姓婦人4日下午騎車經過中豐路山仔頂段時，突然左轉遭直行貨車撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓婦人4日下午騎車外出，行經平鎮區中豐路山頂段時突然從路肩處左轉，後方直行的貨車剎車不及迎面撞上，將劉婦連人帶車推行十餘公尺才煞住，現場緊急剎車聲引起路人側目，劉婦還好僅右手挫傷與右腿骨折，沒有生命危險，警方為劉婦與貨車駕駛官姓男子進行酒測，酒測值均為零，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市平鎮區劉姓婦人4日下午騎車經中豐路山仔頂段路口處，疑似變換車道不當被直行貨車撞上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局交通分隊指出，4日下午1時43分許，中豐路山頂段300號前發生交通事故，74歲的劉姓婦人騎乘機車經過該處，疑似未注意後方車輛狀況直接變換車道左轉，被直行39歲的官姓男子駕駛小貨車直接撞上，推行近20公尺才煞住，劉婦躺在地上久久才爬起身來，警方據報立即趕往處理。

▲桃園市平鎮區中豐路山仔頂段4日下午發生貨車撞機車事故，疑似騎士變換車道不當肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為2人進行酒測，酒測值均為零，根據監視畫面研判，疑似劉婦變換車道不當或變換車道時未注意後方車輛，導致與官姓男子駕駛小貨車撞上，所幸劉姓婦人僅右手挫傷與右腳骨折，並無生命危險，目前已送醫治療中。

平鎮警分局交通分隊分隊長曾國樑呼籲，駕駛人行經路口，應遵守相關交通法令，如欲變換方向務必注意左右與前後方來車並減速慢行，以避免發生碰撞。

這段影片有網友上傳至臉書《桃園人桃園事》粉絲專業，已有上百網友留言：「貨車司機超衰....還好有監視器可以佐證，自殺式無差別攻擊、移動式神主牌、機車亂騎，害人害己、貨車司機真無辜...」

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